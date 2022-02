USA wollen afghanisches Geld einbehalten

REUTERS/Jorge Silva Die Zentralbank wehrt sich gegen das Einbehalten afghanischen Geldes (Kabul, 8.10.2021)

Die Ankündigung von US-Präsident Joseph Biden, eingefrorene afghanische Währungsreserven in Milliardenhöhe teils für mögliche Entschädigungen von Terroropfern zurückhalten, hat in Afghanistan für Empörung gesorgt. Die afghanische Zentralbank kritisierte am Sonnabend den am Freitag verkündeten Plan Washingtons, die Hälfte der in den USA eingefrorenen Guthaben der Bank in Höhe von insgesamt sieben Milliarden US-Dollar für humanitäre Hilfe zu verwenden und den Rest beiseitezulegen, um möglicherweise Klagen wegen der Anschläge vom 11. September 2001 zu befriedigen.

»Die DAB betrachtet die jüngste Entscheidung der USA, die Devisenreserven zu blockieren und sie für irrelevante Zwecke zu verwenden, als Ungerechtigkeit gegenüber dem afghanischen Volk«, so die Zentralbank in einer Erklärung. Es werde niemals akzeptiert, »wenn die Devisenreserven Afghanistans unter dem Namen Entschädigung oder humanitäre Hilfe an andere ausgezahlt werden«. Die Zentralbank fordert »die Rücknahme der Entscheidung und die Freigabe aller Devisenreserven Afghanistans«, hieß es weiter.

Der ranghohe Sprecher, der seit August 2021 in Afghanistan herrschenden islamistischen Taliban, Mohammed Naeem Wardak, nannte den US-Plan am Sonnabend auf Twitter »Diebstahl«. Auch andere Stimmen aus Afghanistan warfen US-Präsident Biden vor, Geld zu entwenden, das Afghanen zustehe. Die humanitäre Lage in Afghanistan ist katastrophal. Der frühere Staatspräsident Hamid Karsai forderte Biden am Sonntag auf, den US-Plan zu überdenken. Die Gelder sollten dazu verwendet werden, die Stabilität der afghanischen Währung sowie des Finanzsystems insgesamt zu wahren, sagte Karsai bei einer Pressekonferenz in Kabul. »Die Menschen in Afghanistan sind genauso Opfer wie die Familien, die ihre Angehörigen verloren haben«, sagte Karsai weiter.

Nach der Machtübernahme der Taliban hatten die USA und internationale Organisationen dem Land den Geldhahn zugedreht. Insgesamt rund neun Milliarden US-Dollar an afghanischen Währungsreserven lagen nach US-Informationen zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Landes.