»Wir Erzgebirger können euch aus den Alpen Paroli bieten!«

Horstmüller/ullstein bild Eberhard Riedel beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel 1963

Der Fichtelberg vor Ihrer Haustür ist gerade mal knapp 1.215 Meter hoch. Wie haben Sie es geschafft, als »Flachlandtiroler« 1960 in Squaw Valley, 1964 in Innsbruck und 1968 in Grenoble als alpiner Skirennläufer drei Mal an Olympischen Winterspielen teilzunehmen und dabei durchweg bemerkenswerte Plazierungen zwischen Rang 13 und 16 zu erreichen? Eine erstaunliche Leistung, erst recht vor dem Hintergrund, dass die DDR 1960 und 1964 noch mit keiner eigenen Olympiamannschaft vertreten war und der Nominierung fürs sogenannte gesamtdeutsche Team damals knallharte sportliche Qualifikationen vorausgingen.

Noch heute erinnere ich mich an die Winterspiele im kalifornischen Squaw Valley, wo mir vor 62 Jahren ganz ähnliche Fragen gestellt wurden und es verwunderte Ausrufe gab: Wie kommt denn so ein Erzgebirger dazu, hier an den alpinen Skiwettbewerben teilzunehmen? Wie ist das möglich für jemanden, bei dem es zu Hause gar keinen richtigen Berg gibt? Diese Verblüffung war für mich immer mit einer inneren Genugtuung verbunden, denn sie stand in direkter Beziehung zu meiner Motivation. Zuerst war da natürlich die Freude an diesem herrlichen Sport. Ich sage immer: Das ist die Formel 1 des Wintersports. Hinzu kam der Wunsch und der unbedingte Wille, die Weltspitze zu erreichen und damit zugleich den Leuten aus den Hochburgen des alpinen Skisports in Westdeutschland zu beweisen: Wir Erzgebirger können mithalten und euch aus den Alpen Paroli bieten! Da schwang in der sportlichen Auseinandersetzung von unserer Seite also auch unheimlich viel Lokalpatriotismus mit. Außerdem hatten wir mit Joachim Loos einen Trainer und Visionär, der besonders viel Wert auf technische Feinheiten legte und uns damit an die Weltspitze führen wollte. Allein in die gesamtdeutsche Mannschaft reinzukommen und an den Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen, war ein unglaublicher Erfolg, wertvoller als jede Medaille.

Wann haben Sie gemerkt, dass zumindest der Anschluss an die Weltspitze möglich ist?

Der endgültige Durchbruch für mich war 1960 mit dem sechsten Platz bei der Abfahrt in Wengen. Das erste Erlebnis dieser Art waren für mich aber meine ersten Weltmeisterschaften 1958 in Bad Gastein in Österreich. Im Abfahrtsrennen mit fast 100 Teilnehmern hatte ich mir trotz einer sehr hohen Startnummer fest vorgenommen, einen Platz im ersten Drittel zu belegen – und bin dann tatsächlich auf Platz 27 reingekommen, unmittelbar vor meinen Mannschaftskollegen Karl Süß und Werner Lützdorf. Da hatten viele schon ziemlich erstaunt geguckt, wozu wir in der Lage sind, und von diesem Zeitpunkt an war ich persönlich davon überzeugt: Meine sportlichen Ziele sind realistisch, noch dazu wegen der besonderen Umstände.

Tags zuvor waren Sie schwer gestürzt …

Ja, beim Trainingslauf, als ich mit über 120 Kilometern pro Stunde auf den Zielhang zuraste, tauchte plötzlich auf der Strecke ein Bauer auf, der einen Strohballen auf der Schulter trug. Er konnte mich dadurch nicht sehen und Absperrungen, wie heute üblich, gab es damals nicht. Also musste ich ihm im Zielschuss irgendwie ausweichen und an ihm vorbeizischen, so dass es mir auf dem Zielhang die Skier hochriss und mich zerlegte. Aus einem Ski war die Bindung herausgerissen, die Skier waren hin. Körperlich ging es glimpflich ab – der Daumen lädiert und die Füße gezerrt. Arnikasalbe hatte über Nacht gute Dienste getan, und ich startete am nächsten Tag bei der WM-Abfahrt mit dem Ski eines anderen Herstellers, den mir ein Mannschaftskamerad geliehen hatte. In Wengen oder Kitzbühel, wo stets unsere Olympiaqualifikationen stattfanden, hing ich mehrmals in den Bäumen. Wir waren solche Geschwindigkeiten anfangs nicht gewohnt, mussten uns über die Trainingsläufe an den Wettkampforten herantasten. Learning by doing, würde man jetzt sagen.

Die Abfahrt bei Ihrem WM-Debüt war über drei Kilometer lang, der Höhenunterschied zwischen Start und Ziel betrug mehr als 900 Meter. Das waren Verhältnisse, die mit den Verhältnissen am eher niedlichen Hausberg in Oberwiesenthal nicht zu vergleichen sind. Trotzdem haben Sie es dreimal zu Olympia geschafft. Bei manchem Rennen konnten Sie sogar Superstars wie Jean-Claude Killy, den dreifachen Olympiasieger von 1968, hinter sich lassen und 1961 in Adelboden in der Schweiz sogar einen der großen Klassiker gewinnen. Wie ist dieses Phänomen zu erklären?

Am Lauberhorn in Wengen oder auf der Streif in Kitzbühel hatten wir schnell gemerkt, dass die Leute dort in der Spitze mit Geschwindigkeiten von rund 130 Stundenkilometern unterwegs sind. An dieses Tempo mussten wir uns wie gesagt sukzessive mit reichlich blauen Flecken herantasten. Viele Stürze waren eben der Preis, um diese Hochgeschwindigkeitspassagen immer besser zu beherrschen. Mitte der 60er kam mir nach einem zufälligen Treffen mit zwei Autorennfahrern in Chemnitz die zündende Idee. Die beiden berichteten von ihren Schwierigkeiten, auf dem Sachsenring oder der Autobahn ihre Rennmotorräder in den Grenzbereich zu beschleunigen und mussten dafür immer nach Brno in der CSSR ausweichen. Einer fragte mich, wo wir denn eigentlich im Training so richtig schnell fahren. In dem Moment hatte es bei mir klick gemacht.

Inwiefern?

Mir war bei dieser eher zufälligen Runde unter Speedsportlern plötzlich klargeworden, dass wir am Fichtelberg unbedingt das steilste Stück für uns reklamieren müssten. Gesagt, getan. Und das wurde erstaunlicherweise ganz unkompliziert genehmigt. Fürs Training im steilsten Abschnitt unmittelbar unter der Seilbahn machten wir uns eine vielleicht zwei Meter breite Schneise zurecht, um dort mit einem Schuss hinunterzufahren. Die Piste zwischen den Seilbahnmasten war rund 1,5 Kilometer lang, hatte zirka 300 Höhenmeter bei 36 Prozent Gefälle. Wir kamen da auf Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde. Diesen Schuss sind wir wöchentlich an zwei Tagen fünf- bis sechsmal runtergefahren, allerdings waren diese Tempoeinheiten im Training nicht das Entscheidende.

Sondern?

Ausschlaggebend sind letztendlich neben dem technischen Können vor allem die Kondition und die Kraft gewesen, die es brauchte, um die 2,23 Meter langen Abfahrtskier auf den Pisten zu beherrschen. Die Physis und die athletische Vorbereitung waren das A und O, standen im Zentrum. Wir haben nicht nur bergab trainiert, im Herbst zum Beispiel mit kürzeren Skiern auf Matten und nassem Gras, sondern die Muskeln mindestens genauso bergauf belastet. Wir mussten ja immer wieder zum Ausgangspunkt laufen. Als Faustregel galt, man sollte die jeweilige Wettkampfpiste immer dreimal in den Beinen haben. Das heißt, man sollte konditionell so gut in Form sein, dass man die jeweilige Piste praktisch dreimal in Folge hätte komplett hinunterfahren können. Das Training war entsprechend hart. Ich bin immer topfit an den Start gegangen und habe über den körperlichen Zustand vieles ausgleichen können. Voraussetzung dafür war unbedingter Wille und die größtmögliche Motivation. Dafür brauchte es einen starken Charakter. Auch autogenes Training war uns nicht fremd, wir haben mit einem Psychologen aus Chemnitz zusammengearbeitet.

Wenn man die Verhältnisse von damals mit dem Material und den Strecken von heute vergleicht, welche Generation von Skirennläuferinnen und -läufern darf nach Ihrer Meinung als waghalsiger und mutiger gelten?

Diese Frage ist so nicht zu beantworten, die Verhältnisse vor 60 Jahren und heute sind miteinander nicht zu vergleichen. Mut gehört natürlich immer dazu, ohne Mut und Draufgängertum geht es in diesem Sport nicht. Klar ist, dass wir früher schlechtere Pisten hatten und ein ganz anderes Material mit längeren Skiern, die viel mehr Kraft verlangten als das stylische Equipment von heute. Wir hatten auch keine Techniker und Serviceleute um uns herum oder ein Team mit allen möglichen anderen Helfern, sondern waren ausschließlich auf uns selbst angewiesen. Bei einem der olympischen Rennen in Grenoble musste ich bei schwierigsten Bedingungen im Blindflug runterfahren, weil unsere Sprechfunkgeräte, mit denen wir über die Streckenverhältnisse hätten informiert werden sollen, für unsere Rodler abgezogen wurden. Gut erinnere ich mich ebenfalls noch daran, wie ich bei einem Wettkampf kurz vor Mitternacht raus in die Kälte gegangen bin und nach den Wetterbedingungen geschaut habe, damit ich das Material richtig präparieren kann. Wir haben immer stundenlang die Kanten geschliffen, damit der Ski hält und das Rennen ordentlich übersteht. Ansonsten hätte man ja noch mehr Kraft benötigt als ohnehin. Die Stars von heute würden sich wundern, wie viel Kraft sie bräuchten, wenn sie unsere alten Skier benutzen würden. Jetzt ist alles perfektioniert und ausgereift, das Material viel besser zu beherrschen als das unsrige damals. Und die Pisten werden inzwischen mit schwerem Gerät hergerichtet. Mit Hilfe von Wasser oder Schneezement wird für eine gleichmäßige Qualität gesorgt. Für uns damals alles undenkbar, wie auch die Sicherheitsvorkehrungen mit Fangnetzen oder Strohballen, die es jetzt gibt.

Bei den Alpinen wird mittlerweile von einem hochkommerziellen Skizirkus gesprochen. Ab 1967 mit Einführung des Weltcups, zu dem das Rennen in Kranjska Gora damals noch nicht gehörte, hatte sich das Karussell zu drehen begonnen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung in Relation zu Ihrer aktiven Zeit?

Schade, dass ausgerechnet dieses Rennen in Slowenien 1967 noch nicht zum Weltcup zählte, sonst hätte ich da einen der ersten überhaupt gewonnen. Abgesehen von vielleicht mal einer kleinen Anerkennung war an Preisgelder für uns nicht zu denken. Schon Anfang der 60er Jahre ist für mich persönlich klar gewesen: Diese attraktive und rasante Sportart hat eine Menge Potential, das kommerziell ausgenutzt werden kann. Es dauerte dann ja auch nicht mehr lange, bis 1966 mit Unterstützung des internationalen Skiverbandes FIS der Weg zur offiziellen Weltcuppremiere Anfang Januar 1967 in Berchtesgaden freigemacht wurde. Unter anderem mit der Folge, dass Jean-Claude Killy, der 1968 dreimal Olympiagold gewann, in einer Saison 34 Weltcuprennen bestritten hatte, während ich gerade mal vier Chancen erhielt, um mich für die Winterspiele in Grenoble zu qualifizieren. Schnell wurde klar, dass die Einführung der neuen Rennserie und die damit verbundene Professionalisierung ernsthafte Konsequenzen für uns und unsere Sportart in der DDR haben würden. Wir als Aktive wussten außerdem früh von der Ankündigung der Sportführung in Berlin, man werde aus dem alpinen Skisport aussteigen, wenn er zum Profisport wird.

Befürchtungen, die sich mit dem Leistungssportbeschluss von 1969 bestätigten. Danach galten in der DDR der alpine Skisport wie auch Basketball, Eishockey, Hockey oder Wasserball und andere Sportarten nicht mehr als förderungswürdig. Wie haben Sie diese Zäsur erlebt? Hätten Sie ohne diesen Einschnitt noch Ihre vierten Spiele 1972 im japanischen Sapporo erlebt?

Zu diesem Zeitpunkt stand ich ja noch voll im Saft und hätte sicher gute Chancen gehabt, mich für Sapporo zu qualifizieren. Eine Voraussetzung wäre gewesen, auch an einigen Weltcuprennen teilzunehmen, was ab diesem Zeitpunkt undenkbar geworden war. Kein Geld, zu teuer, hieß es immer wieder. Das Aus für uns Alpine wurde so gründlich befolgt, dass ich nicht einmal mehr zu den Studentenweltmeisterschaften fahren durfte, nachdem ich ein Fernstudium an der Deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport in Leipzig aufgenommen hatte. Für mich als Sportsmann und alpiner Skisportler durch und durch war das schlimm. Fünf Jahre lang hatte ich mich dann für meine Sportart überhaupt nicht mehr interessiert, mich komplett zurückgezogen, kein Resultat registriert, kein einziges Rennen gesehen. Es war der totale Bruch. Ich konnte mich absolut nicht mehr begeistern. Vor wenigen Wochen, kurz vor Weihachten, sprach ich am Telefon mit dem ehemaligen DDR-Eishockeyspieler Joachim Ziesche über diese Zeit. Der frühere Kapitän der Nationalmannschaft und seine Kollegen haben seinerzeit genauso gelitten wie wir.

Felix Neureuther, nach 53 Jahren Ihr Nachfolger als auch ein deutscher Sieger beim Riesenslalom in Adelboden 2004, hat nach seinem Karriereende den alpinen Skisport jüngst zu mehr Sensibilität für die Natur aufgefordert. Beispielsweise hat er den Schutz der Gletscher angemahnt, die insbesondere im Sommer weltweit für Trainingszwecke dienen. Wie schauen Sie in Zeiten des Klimawandels auf Ihre Sportart?

In erster Linie betrachte ich dieses Thema als jemand, der selbst gern Ski fährt und der weiß, wie viel Freude, Spaß und Freizeitvergnügen der alpine Skisport sehr vielen Leuten bereitet. Wir als so etwas wie dessen Pioniere in der DDR haben ja mit dafür gesorgt, dass längst auch bei uns im Erzgebirge viele Freizeitsportler im Schnee unterwegs sind, und keineswegs nur rund um unseren schönen Fichtelberg. Die Freude an dieser winterlichen Betätigung sollte den Menschen unbedingt erhalten bleiben, selbst wenn die Pisten dafür manchmal künstlich beschneit werden müssen. Es wäre schön, wenn die Wissenschaftler mit ihren Erkenntnissen und Möglichkeiten dazu beitragen würden, die Bedingungen für die Skigebiete zu erhalten oder sogar noch zu verbessern. Was die professionelle Szene betrifft und den Weltcup, sollte der Wettkampfkalender nicht ausufern. Da sind meines Erachtens um die 30 Rennen pro Saison völlig in Ordnung und im Rahmen. Damit werden zugleich die berechtigten kommerziellen Interessen der Veranstalter berücksichtigt, ohne die es nun mal nicht geht, wenn die Traditionsrennen und Klassiker eine Zukunft haben sollen.

Am 14. Februar werden Sie Ihren 84. Geburtstag feiern, schnallen Sie die Skier manchmal noch unter?

Und ob! Corona und die Monate des Lockdowns haben mir zeitweise zwar schwer zu schaffen gemacht. Aber auf unserem zentralen Hang kann ich meine Schwünge noch so ausführen, dass ich damit zufrieden bin. Das gibt mir eine große innerliche Befriedigung. Und wenn wir diese Pandemie bald einmal überstanden haben, dann werde ich hoffentlich wieder mein Programm absolvieren und abspulen können wie vorher. Mein größter Wunsch wäre, dass unser Oberwiesenthaler Skigebiet, das wir damals als Pioniere des alpinen Skisports ja so bekannt gemacht haben, eine sichere Zukunft hat.