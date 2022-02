Maximen und Reflexionen

imago/Cinema Publishers Collection

»Wir begannen mit dem Dreh des Films, der schließlich den Titel ›I’m No Angel‹ bekam. Er erzählt die Geschichte einer Honky-Tonk-Tänzerin, die gleichzeitig eine glamouröse Löwenbändigerin ist.

Meine Kindheitsambitionen näherten sich ihrer Erfüllung. Ich hatte nur selten darüber gesprochen und wenn, dann nur gegenüber intimen Freunden, deren Reaktion ausnahmslos ablehnend war. Wie konnten sie denn auch den feurig zwanghaften Drang verstehen, der mich zum Löwenbändigen zog?

Möglicherweise waren es meine animalischen Triebe, die mich dazu brachten, bei der ersten Gelegenheit in den Zoo zu gehen, sobald ich mich in einer Stadt befand, in der einer vorhanden war. (…) Ins Skript schrieb ich eine Szene, in der ich allein in den Löwenkäfig sollte. Danach wuchs mein geheimer Wunsch noch gewaltiger. Der Augenblick, da ich den wilden Tieren endlich begegnen würde, wäre genausoviel wert wie all meine Erfolge. Ich war furchtlos.«

Mae West, »Goodness had ­Nothing to do with it«