Konzerne im Profitrausch

Yoan Valat/Pool via REUTERS Zufrieden mit seinem Präsidenten: Multimilliardär Bernard Arnault (LVMH, l.) und Emmanuel Macron (Paris, 21.9.2021)

Die Pandemie scheint das Gewinnstreben der größten französischen Unternehmen im vergangenen Jahr erfolgreich angeheizt zu haben. Die 40 wichtigsten an der Börse notierten Konzerne, im Leitindex CAC 40 zusammengefasst, fuhren Rekordprofite ein, die sich Ende Dezember 2021 auf sage und schreibe 137 Milliarden Euro summierten. Einstreichen werden den Großteil des Geldes die Großaktionäre. Nach Angaben der Pariser Wirtschaftsagentur Vernimmen werden die CAC-40-Unternehmen rund die Hälfte des Profits als Dividenden ausschütten. Die andere Hälfte würde vor allem in Aktienrückkäufe investiert – was den Börsenkurs stützt. Weitgehend leer gehen in diesem Szenario Verbraucher und Beschäftigte aus. Geschuldet ist der »Milliardensegen« für die Investoren zu einem großen Teil der Covid-Politik der Regierung: Staatschef Emmanuel Macron ließ rund 80 Milliarden Euro zur Finanzierung pandemiebedingter Teilzeitarbeit und Kreditsicherung in die Wirtschaft des Landes pumpen.

Normale Rekordgewinne

An die Spitze der Profiteure des vergangenen Pandemiejahres setzten sich der Erdölgigant Total Energies und der Luxusgütermulti LVMH (Louis Vuitton – Moët Hennessy) des Multimilliardärs Bernard Arnault. Total verdoppelte den Gewinn des Vorjahres von 7,3 auf 15 Milliarden Euro, bei LVMH stieg der Profit nahezu um das Dreifache von 4,7 auf zwölf Milliarden Euro. Konzerne wie L’Oréal, weltweit führender Hersteller für Körper- und Haarpflege der Familie Bettencourt (12,3 Milliarden), das Geldinstitut BNP Parisbas (9,5 Milliarden) und der Pharmakonzern Sanofi (8,2 Milliarden) stehen ebenfalls ganz oben auf der Gewinnerliste.

Am Beispiel des Energieriesen Total lässt sich zeigen, welchen Stellenwert der Konzern der »Kundenpflege« beimisst. An den 1.150 Tankstellen im ländlichen Raum erlässt Total den Verbrauchern aktuell zehn Cent vom lokalen Benzinpreis. Mehr als 200.000 »Kunden in prekärer Situation« soll außerdem ein »Gasscheck« im Wert von 100 Euro über die Runden helfen. Ein Kostenfaktor in Höhe von 50 Millionen Euro – also mickrige 0,4 Prozent des Nettogewinns, wie Vernimmen in dieser Woche ausrechnete.

Die Gewinnverteilung – zur Hälfte in Dividenden an die Aktionäre, zur anderen Hälfte in Aktienkauf – beunruhigt unterdessen sogar zahlreiche am kapitalistischen Wettbewerb beteiligte Akteure. Die Pariser Tageszeitung Libération zitierte am Donnerstag den Banker Nicolas Théry, Boss des fünftgrößten französischen Geldinstituts Crédit Mutuel: »Mit Blick auf die sehr komfortable Geldpolitik (in Paris und Brüssel, jW) und den Preisanstieg im Energiesektor erscheinen die Rekordresultate normal. Einige (Konzernbosse) gehen allerdings zu weit, indem sie quasi den gesamten Gewinn an die Aktionäre zurückführen; der Job eines Unternehmens ist es aber, in die Entwicklung zu investieren und den Kundenservice zu verbessern. Wenn das nicht geschieht, geraten wir in den Bereich einer spekulativen statt in den einer langfristig ausgelegten Wirtschaft.«

Steuerpolitik für Konzerne

Bereits 2009 hatte der damalige, rechtskonservative Präsident Nicolas Sarkozy – heute einer der Berater Macrons und von französischen Medien zur »grauen Eminenz« hinter dem aktuellen Staatschef erklärt – eine andere Verteilung der Gewinne angemahnt: Seiner Meinung nach sollten sie »gedrittelt« werden – ein Drittel für das Unternehmen, eines für die Beschäftigten, eines für die Aktionäre. Jean-Luc Mélenchon, Führer der parlamentarischen Linken und Präsidentschaftskandidat für die Wahl am 10. April, sieht das pragmatischer: Auf Wahlkampfreise im westfranzösischen Tours kündigte er in der vergangenen Woche drastische Maßnahmen für den Fall seines Einzugs in den Élysée-Palast an: »Total hat die größten jemals von einem französischen Unternehmen gemachten Gewinne kassiert – wir brauchen sie ihnen nur wegzunehmen. «

Mélenchons Generalangriff auf die Steuerpolitik Macrons, der den großen Konzernen zu Beginn seiner Regierungszeit als Unternehmenssteuer eine »Flat-Tax« von lediglich 30 Prozent gönnte, unterstützt auch der kommunistische Kandidat Fabien Roussel in einer Mitteilung: »Die ­Unternehmer müssen gezwungen werden, mit dem Geld Ausbildung und Weiterentwicklung zu fördern und auf umweltfreundliche Produktion umzustellen.«