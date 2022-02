NATO-Heerschau in Rumänien

Inquam Photos/via REUTERS »Wachsam und vorbereitet«: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Mitte links) und Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis am Freitag auf dem Militärstützpunkt Mihail Kogalniceanu

Während die USA ihre Truppen im Osten Europas verstärken, trommelt das von ihnen dominierte westliche Kriegsbündnis die Verbündeten in den Nachbarländern der Ukraine zusammen: »Rumänien ist nicht allein, und die Anwesenheit der NATO-Truppen signalisiert die Einheit der Allianz«, sagte der Generalsekretär des Militärbündnisses, Jens Stoltenberg, am Freitag auf dem Luftwaffenstützpunkt Mihail Kogalniceanu nahe der rumänischen Hafenstadt Constanta am Schwarzen Meer. Das berichtete die rumänische Nachrichtenagentur Agerpres.

Nach einem Treffen mit den Truppen auf der Basis erklärte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Rumäniens Staatschef Klaus Johannis, dass die zusätzlichen 1.000 US-Soldaten, die in dem Land stationiert werden, »eine starke Demonstration der transatlantischen Einheit« darstellen. Sie unterstrichen zudem »das eiserne Engagement Nordamerikas für die Verteidigung Europas«. Es bestehe »ein reales Risiko eines bewaffneten Konflikts in Europa«, so Stoltenberg. »Die Zahl der russischen Truppen nimmt zu, und die Vorwarnzeit wird immer kürzer.« Möglich seien allerdings auch »andere aggressive Handlungen wie der Sturz der Regierung in Kiew oder Cyberangriffe«, sagte der NATO-Generalsekretär. »Wir müssen also wachsam und vorbereitet sein.«

Präsident Johannis erklärte, die US-Truppen-Präsenz sei »ein Beweis für die Solidarität und den Zusammenhalt unter den NATO-Mitgliedern«. Er wies darauf hin, dass Rumänien »stets zur Aufrechterhaltung der euroatlantischen Sicherheit beigetragen« habe.

Um den Besuch Stoltenbergs gebührend vorzubereiten, hatte das rumänische Außenministerium am Donnerstag abend den russischen Botschafter Waleri Kusmin einbestellt. Der hatte einen Tag zuvor noch einmal auf die Bedenken Moskaus bezüglich der auf dem US-Stützpunkt im rumänischen Deveselu stationierten »MK 41«-Abschussrampen hingewiesen. Russland fürchtet, dass die Systeme auch mit »Tomahawk«-Marschflugkörpern bestückt werden können, mit denen Ziele weit im eigenen Landesinnern angegriffen werden könnten. Die angebotene Besichtigung des Stützpunktes lehnte Kusmin ab, da ohnehin bekannt sei, welches Kriegsgerät sich dort befinde. Besser wäre, so der Botschafter, wenn Moskau von den USA eine schriftliche Zusage bekomme, dass die Basis nicht zu Angriffen genutzt werde.

Das reichte, um vom rumänischen Außenministerium herbeizitiert zu werden. Der zuständige Staatssekretär Iulian Fota versicherte laut Agerpres dem russischen Botschafter, dass es sich bei Develesu um eine Verteidigungsbasis handele, und belehrte ihn, dass »öffentliche Interventionen, die versuchten, falsche Vorstellungen in der öffentlichen Meinung zu erzeugen«, den »konstruktiven Beziehungen« abträglich wären.

In den vergangenen Tagen sind bereits die ersten US-Panzer und -Truppen in Rumänien angekommen. Zuvor hatte die NATO 900 Soldaten in dem Land stationiert. Neben Polen hat sich auch die Slowakei für die Unterbringung weiterer Truppen des Kriegsbündnisses angeboten. NATO-Mitglied Spanien verlegte am Freitag vier Kampfbomber nach Bulgarien, 130 Soldaten als Bodenpersonal seien schon auf der Luftwaffenbasis Graf Ignatiewo eingetroffen, teilte die spanische Luftwaffe mit.