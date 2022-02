Halten den Laden zusammen

imago images/Revierfoto Nicht nur Befehlsempfänger, sondern »Mitgestalter«: Die Zweite Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, sieht in Betriebsräten Potential (Duisburg, 23.3.21)

Anfang März starten die turnusmäßigen Betriebsratswahlen. Aus diesem Anlass präsentierte die IG Metall am Donnerstag einige zentrale Aufgaben für die nächste vierjährige Wahlperiode.

Es seien besondere Wahlen in diesem Jahr, erklärte Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall. Mit dem Klimawandel, der Digitalisierung und der Internationalisierung von Industrieunternehmen stünden die in insgesamt 10.700 Firmen aus dem Vertretungsbereich der Gewerkschaft zu wählenden rund 73.000 Betriebsratsvertreter vor großen Herausforderungen. »Ihre Aufgabe ist es, die anstehenden Transformationen mitzugestalten«, so Benner. Was nicht neu sei, da Betriebsräte ohnehin »Tag für Tag aktiv bei der Umstellung von Produkten und Produktionen« mitwirkten.

Die IG-Metall-Vizevorsitzende nahm die Onlineveranstaltung zum Anlass, auf die Bedeutung der betrieblichen Mitbestimmung zu verweisen, die erst kürzlich zu einem anderen Anlass zentrales Thema der Gewerkschaft war. Benner unterstrich, dass Beschäftigte nicht einfach Befehlsempfänger seien, sondern Arbeitsprozesse und -bedingungen aktiv mitgestalteten. Allerdings stießen sie oft an Grenzen. »Deshalb benötigen wir eine Weiterentwicklung des Betriebsverfassungsgesetzes.« Mehr Mitsprache der Betriebsräte müsse es bei strategischen Entscheidungen in den Unternehmen geben.

Vor welchen Aufgaben Betriebsräte aktuell stehen, machten beispielhaft einige Vertreter dieser Gremien deutlich. Etwa Mark Bäcker, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (IAV) GmbH, einem weltweit agierenden Beratungsdienstleister für die Automobilindustrie mit rund 8.000 Beschäftigten. Viele Tätigkeiten seien wegen der Coronapandemie weggebrochen, berichtete Bäcker. Die Betriebsräte hätten mit der IG Metall Ideen für neue Aufgabengebiete und Qualifikationsmöglichkeiten in Form eines Tarifvertrages umgesetzt. »Darin ist etwa ein Budget für Qualifizierungen festgeschrieben, das auch nach Corona genutzt werden kann, wenn die anstehende Transformation neue Tätigkeiten erfordert.« Positiv beurteilte der IAV-Betriebsrat die Ausweitung der mobilen Arbeit, die vor Corona bei vielen Leitungskräften wegen fehlender Kontrollmöglichkeiten der Beschäftigten verpönt war. Die zunehmende Arbeit im Homeoffice habe gezeigt, dass die Kollegen auch dort fleißig ihre Aufgaben erledigten – oft so sehr, dass der Betriebsrat sich nun mit dem Thema Entgrenzung der Arbeit befassen müsse.

Katharina von Hebel, stellvertretende Gesamtbetriebsratsvorsitzende bei Ford in Köln, stellte die interne Bedeutung der Betriebsräte heraus. Da diese, anders als das Management, von den Beschäftigten gewählt würden, hätten sie eine besondere Vertrauensstellung. »Wir halten den Laden zusammen, sind diejenigen, die Entscheidungen der Geschäftsleitung vermitteln müssen, obwohl wir nicht verantwortlich dafür sind.« Auch deshalb sei mehr Beteiligung der Betriebsräte geboten.

Yüksel Öztürk, Betriebsratsvorsitzender beim rheinland-pfälzischen Automobilzulieferer Faurecia, stellte klar, dass die Arbeit für den Betriebsrat nie aufhöre. So hätten sie in ihrer Firma mit rund 5.000 Beschäftigten nach diversen Krisen einen Tarifvertrag aushandeln können, der die Standortsicherung bis 2028 festschreibe. Die Schließung des Betriebes sei abgewehrt worden, es gebe Investitionszusagen, gezielte Qualifizierungen und vieles mehr. Gemeinsam werde die Belegschaft auch die Coronakrise bewältigen, zeigte er sich optimistisch.

Christiane Benner wies auch auf richtige Ansätze im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung hin, in dem etwa ein digitales Zugangsrecht zu den Betrieben für die Gewerkschaften formuliert ist, was in der heutigen Zeit überfällig sei. Positiv wertete sie die Ankündigung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), die Behinderung von Betriebsratswahlen künftig als Offizialdelikt zu verfolgen. Das sei eine angemessene Reaktion auf den Umstand, dass »immer noch mindestens jede sechste Betriebsratswahl behindert wird«.