Impfpflicht rückt näher

Andreas Arnold/Pool via Reuters Kontrolle bleibt fraglich: Viele Einrichtungen dürften an ungeimpften Fachkräften festhalten wollen

Droht ein Personalnotstand in Krankenhäusern und Pflegeheimen, wenn die sogenannte einrichtungsbezogene Coronaimpfpflicht am 15. März in Kraft tritt? Kritiker führen dieses Argument schon seit langem ins Feld. Doch für das Bundesverfassungsgericht ist das offenbar nicht in ausreichendem Maße plausibel. Wie am Freitag bekanntwurde, hat das höchste deutsche Gericht bereits am Donnerstag im Eilverfahren abgelehnt, die entsprechenden Vorschriften außer Kraft zu setzen. Damit stehen einer Umsetzung der Coronaimpfpflicht für das Pflege- und Gesundheitspersonal Mitte März zumindest keine rechtlichen Hürden mehr entgegen. Die Impfpflicht begegne »zum Zeitpunkt dieser Entscheidung keinen durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken«, teilte das Gericht mit.

Eine endgültige Entscheidung aus Karlsruhe steht allerdings noch aus. Im Hauptverfahren muss noch geprüft werden, ob die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht doch verfassungswidrig ist. Das Gericht hat im Eilverfahren lediglich eine Folgenabwägung vorgenommen, die zum Nachteil der Klägerinnen und Kläger ausfiel. Geklagt hatten überwiegend ungeimpfte Beschäftigte sowie Einrichtungsleiter, die weiter ungeimpftes Personal beschäftigen wollen. »Der sehr geringen Wahrscheinlichkeit von gravierenden Folgen einer Impfung steht die deutlich höhere Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung von Leib und Leben vulnerabler Menschen gegenüber«, so das oberste Gericht der BRD.

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht soll alte und geschwächte Menschen schützen. Sie gilt für Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken, aber zum Beispiel auch in Arztpraxen und bei ambulanten Diensten, für Hebammen, Physiotherapeuten und Masseure. Sie alle müssen bis 15. März 2022 nachweisen, dass sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder kürzlich von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind. Die Verabschiedung der Impfpflicht in Bundestag und Bundesrat Mitte Dezember hatte eine Klagewelle in Karlsruhe ausgelöst. Bis zum 3. Februar waren bereits 74 Verfassungsbeschwerden von rund 300 Klägerinnen und Klägern eingegangen, viele davon mit Eilanträgen.

Schon in der Anhörung hätten Gewerkschaften und Sozialverbände kritisiert, »dass eine gesetzliche Impfpflicht ausschließlich für Berufsgruppen, die in der Pandemie ohnehin schon besonders belastet sind, als ungerecht empfunden werden und zu weiterer Berufsflucht führen könnte«, erklärte die Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler (Die Linke) am Freitag gegenüber junge Welt. Die Sprecherin für Gesundheitspolitik ihrer Fraktion sieht »ganz klar die Arbeitgeber in der Pflicht«, mit den Beschäftigten über den Nutzen der Coronaimpfung »besser zu kommunizieren, um Vorbehalte und Ängste abzubauen«. Unternehmen sollten zudem die Durchsetzung der Impfpflicht durch die Behörden mittels »guter Aufklärung während der Arbeitszeit und Impfangebote am Arbeitsplatz« möglichst obsolet machen.

Bedenken zur Umsetzbarkeit der Teilimpfpflicht äußerte der Deutsche Pflegerat. »Genau genommen gibt es doch keine andere Wahl, als im Zweifelsfall ungeimpfte Pflegekräfte weiterarbeiten zu lassen«, sagte dessen Präsidentin Christine Vogler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Freitag. »Darüber müssen wir offen reden, ohne dass gleich der Vorwurf laut wird, wir würden ungeimpftes Personal schützen.« Zudem sei unklar, wie effektiv eine Impfpflicht für nur einen Teil der Bevölkerung angesichts der Omikron-Welle sei.

Unterdessen nehmen die Vorschläge für eine allgemeine Coronaimpfpflicht ab 18 Jahren konkrete Formen an. Sieben Bundestagsabgeordnete von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP legten am Freitag einen ausgearbeiteten Entwurf für ein »Gesetz zur Aufklärung, Beratung und Impfung aller Volljährigen« vor. Demnach sollen die Krankenkassen zunächst bis zum 15. Mai 2022 alle Erwachsenen persönlich kontaktieren und über Beratungs- und Impfmöglichkeiten informieren. Ab 1. Oktober müssten dann alle Erwachsenen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in der BRD Nachweise über drei Impfungen oder als Genesene haben und sie auf Anforderung vorlegen.