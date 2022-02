Unter Führung der BRD

Christophe Gateau/dpa-Pool/dpa Scholz gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs der drei baltischen Staaten am Donnerstag in Berlin

Die Operation »Kontrolle zurückgewinnen« hat begonnen: Wie soll man es anders nennen, wenn Staats- und Regierungschefs aus Polen und den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen binnen weniger Tage im Berliner Kanzleramt eintreffen und sich sämtlich zu enger Kooperation mit der Bundesrepublik bekennen. Die Regierungen der vier Länder tun sich nicht nur regelmäßig als Speerspitze für eine besonders scharfe antirussische Politik hervor. Sie tun das auch stets in enger Übereinstimmung mit den USA. Die Regierung Litauens trieb es zuletzt so weit, dass sie sich im vergangenen Jahr in enger Abstimmung mit den Vereinigten Staaten, aber ohne Koordination mit der EU, offen mit China anlegte und damit die EU weiter in Richtung der US-Chinapolitik zu treiben suchte – dies in einer Zeit, in der Brüssel ausdrücklich alles daran setzt, eine geschlossene, eigenständige Außenpolitik zu entwickeln. Wird Washington über Vilnius und vielleicht auch über Riga, Tallinn und Warschau auf Dauer in die EU-Außenpolitik hineingrätschen können?

Am Donnerstag kamen Litauens Präsident Gitanas Nauseda, Lettlands Ministerpräsident Krisjanis Karins und Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen. Die offizielle Version lautet in etwa so: Die drei Spitzenpolitiker aus dem Baltikum brachten ihre Sorgen über die russische Außen- und Militärpolitik vor, Scholz betonte: »Wir stehen an eurer Seite«, stellte in Aussicht, die baltischen Sorgen bei seinen Gesprächen in Moskau Anfang der kommenden Woche zu thematisieren und Lösungen zu finden. Zum Beleg dafür, dass Berlin es ernst damit meint, werden 350 Bundeswehr-Soldaten zusätzlich zu den bereits in Rukla stationierten entsandt. Damit hofft die BRD, die baltischen Staaten wieder fest einzubinden.

Gleichzeitig sei man sich am Donnerstag abend einig gewesen, hieß es nach dem Treffen, »Deeskalation« sei »das Gebot der Stunde«. Scholz bestätigte, man sei »bereit zu einem ernsthaften Gespräch mit Russland«. Bleibt es dabei, dann hätte der Bundeskanzler den zuletzt schrankenlos wirkenden Eskalationskurs der baltischen Staaten, den sie mit den USA teilen, gestoppt. Auf ähnliche Formulierungen hatte Scholz bereits am Dienstag Polens Präsident Andrzej Duda festgelegt. Duda, der deutsche Kanzler und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderten nach einem gemeinsamen Treffen in Berlin Moskau auf, »in einen substantiellen Dialog über die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent einzutreten«. Das wären Verhandlungen, wie Russland sie zur Zeit ohnehin mit den USA führt.

Zeichnet sich da tatsächlich eine gemeinsame außenpolitische Linie der EU ab? Nun, man wird sehen. Bemerkenswert ist jedenfalls, dass die baltischen Staaten offen die dominante Stellung Deutschlands in der EU anerkannt haben. Lettlands Premier Karins etwa erklärte, die Bundesrepublik sei »die größte Wirtschaftsmacht in Europa«, sie müsse daher »eine führende Rolle übernehmen, Europa durch diese schwierigen Zeiten zu führen«. Kallas wiederum lobte Berlin als »treuen Freund und Bündnispartner« und erklärte, Estland sei »dankbar für Deutschlands Beitrag zur estnischen und allgemein zur europäischen Sicherheit«. Scholz bilanzierte: »Wir sind geschlossen und entschlossen.« Wenn es nach ihm geht, unter deutscher Führung und nicht, wie Litauen zuletzt in seinem Streit mit China, allein in Absprache mit den USA.