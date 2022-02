Mit hängenden Fahnen

imago images/Fotoagentur Nordlicht

Auf Kundgebungen der IG Metall wie hier in Rostock-Warnemünde machten am Freitag Schiffbauer der insolventen MV-Werften auf ihre Lage aufmerksam. Die rund 2.000 Beschäftigten an den Standorten Rostock, Wismar und Stralsund sollen ab 1. März in eine Transfergesellschaft wechseln und sogenannte Übergangseinkommen beziehen. Deren Höhe ist unklar, genauso die Finanzierung. Laut NDR fehlt ein zweistelliger Millionenbetrag. Das Land sieht auch den Bund in der Pflicht. Am Montag wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf der Werft in Wismar erwartet. (jW)