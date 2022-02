»Das ist schon abenteuerlich«

Christian-Ditsch.de Kundgebung der VVN-BdA vor dem Berliner Reichstag (16.12.2020)

Zuletzt war die Aufregung rund um Ihren Verband, die VVN-BdA, groß. Rechte Medien starteten eine Hetzkampagne, weil sie herausgefunden hatten, dass die heutige Bundesinnenministerin Nancy Faeser im vergangenen Sommer einen Gastbeitrag in Ihrer Vereinszeitschrift Antifa veröffentlicht hatte – in der Funktion als hessische SPD-Landesvorsitzende. Hat Sie die Wucht der Reaktionen überrascht?

Mit dieser Qualität hatten wir nicht gerechnet. Wir sind es ja mittlerweile gewohnt, dass wir als »Links­­extremisten« stigmatisiert werden. Dabei bezieht man sich gerne auf die Einschätzung des bayerischen Amtes für Verfassungsschutz. Was in dessen Berichten an Unfug über uns steht, wird immer wieder in der Berichterstattung übernommen.

Im jetzigen Fall geht es darum, dass Frau Faeser wie viele weitere Menschen rechte Drohbriefe erhalten hatte, die mit »NSU 2.0« unterschrieben worden waren. Bei späteren Untersuchungen fand man heraus, dass die in einigen der Briefe enthaltenen persönlichen Daten aus Polizeicomputern abgerufen worden waren. Das muss angesichts der Tatsache Angst machen, dass insbesondere in der hessischen Polizei immer wieder rechte Netzwerke auffallen. Wenn Frau Faeser über diese konkrete Bedrohung in unserer Zeitschrift einen Beitrag veröffentlicht und das nun dazu führt, dass einige ihren Rücktritt fordern, ist das schon abenteuerlich.

Gibt es etwas, das Sie bei den Reaktionen besonders geärgert hat?

In der Onlineausgabe der Welt am Sonntag schrieb Ulf Poschardt, Chefredakteur von Welt/N 24, von »super Holocaustüberlebenden und deren PR-Abteilungen in der ARD«. Als ich das gelesen habe, musste ich sofort daran denken, dass mit dem Tod der meisten Überlebenden des Holocaust und vor allem derer, die sich in den zurückliegenden Jahrzehnten politisch eingemischt haben – ich denke da etwa an Esther Bejarano –, die ganze Heuchelei mit netten Worten von Leuten wie Poschardt ihnen gegenüber wohl aufhören wird. Nach heftiger Kritik musste der Mann zurückrudern.

Offiziell heißt es, die Formulierung sei durch einen technischen Fehler in den Artikel gekommen. Später wurde sie gelöscht.

Der gute, alte »Mausrutscher«. Das ist ja beinahe schon ein Fachbegriff für »Fehler« dieser Art – und ein durchsichtiges Manöver. Ich befürchte, dass es sich hierbei um ein Austesten handelt, wie weit man gehen kann, und dass in fünf Jahren die Aufregung nicht mehr so groß ist, wenn so abschätzig über die Überlebenden gesprochen wird, die Lehren aus den Verbrechen gezogen haben, die sie erleben mussten.

Zurück zu Nancy Faeser: Haben Sie im Zuge der aktuellen Debatte irgendeine Absetzbewegung der SPD-Politikerin wahrgenommen? Der Vorwurf, sich mit »Linksextremisten« gemein zu machen, dürfte im Bundesinnenministerium nicht gut angekommen sein.

Wahrgenommen haben wir nur Frau Faesers Statement via Twitter, dass sie sich immer gegen Rechtsextremismus engagiert hat und das so auch in Zukunft so bleibt.

Nun ist Faeser Mitglied der Bundesregierung, ihr untersteht als Innenministerin das Bundesamt für Verfassungsschutz. Haben Sie Hoffnungen darauf, dass die Ampelkoalition auch nur einen Schritt von der Extremismustheorie und damit der Gleichsetzung von Nazis mit Antifaschisten abrückt, die auch die Arbeit Ihres Verbandes erschwert?

Bei ihrem Amtsantritt hat die Ministerin betont, dass für sie die aktuell größte Gefahr hierzulande vom Rechtsextremismus ausgeht. Zudem scheint sie keine Berührungsängste mit Antifaschisten zu haben, wenn sie in unserer Zeitschrift einen Beitrag veröffentlicht. Gleichwohl sind meine Erwartungen an die Bundesregierung nicht besonders hoch. Sie wird wohl weiter an Extremismus- und Hufeisentheorie festhalten – obgleich diese eine Kampagne wie die gegen Frau Faeser überhaupt erst ermöglichen. Wen der Inlandsgeheimdienst als »linksextremistisch« stigmatisiert, der kann ausgegrenzt werden.

Haben Sie im Zuge der aktuellen Diskussion auch Solidarität erfahren?

Ja. Zum einen gab es auch einige bürgerliche Medien, die sich der Hetze gegen Frau Faeser und die VVN entgegengestellt haben. Zum anderen haben uns innerhalb einer Woche mehr als 450 neue Anträge auf Mitgliedschaft erreicht. Außerdem gab es viele Bestellungen in unserem Shop sowie Abonnements der Zeitschrift Antifa. Das freut uns sehr und macht uns Mut.