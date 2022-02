Druschba statt NATO

jW-Archiv Zurück auf der Erde, erst mal ein Blick auf die Titelseite: Sigmund Jähn nach seiner Landung aus dem All am 3. September 1978

Sigmund Jähn sitzt in der kasachischen Steppe, ihn plagen Rückenschmerzen und die Schwerkraft. Und was tut der Kosmonaut nach mehr als einer Woche im Weltraum? Er wirft erst einmal einen Blick auf die Titelseite der Jungen Welt. Wie es zu dieser etwas kurios anmutenden Situation mit dem ersten Deutschen im All kam, davon berichtet der damalige JW-Korrespondent in Moskau, Lothar Winkler, im Feuilleton dieser Ausgabe. Abgesehen davon charakterisiert das Bild, wofür diese Zeitung seit ihrer Gründung steht: aktiv zu sein für den Frieden. Sigmund Jähns Reise ins All war der dritte bemannte Raumflug des Interkosmos-Programms, das zur Erforschung des Weltraums in internationaler Kooperation gegründet wurde. Ausdrücklich »zu friedlichen Zwecken«, wie es im Abkommen zwischen der Sowjetunion und den beteiligten Ländern hieß. Da war die DDR natürlich mit Eifer dabei. Ein Aufbruch in neue Sphären, der journalistisch begleitet werden musste. Jähns Raumflug war eines der Themen, das Euphorie und Tatendrang in der jungen Republik verkörperte, wie auch der Bau der Druschba-Trasse in der Zeitung abgebildet sein musste, über die nicht zuletzt der Westen mit Erdgas versorgt wurde. Kein Vergleich zum heutigen medialen Geifer und der politischen Stimmungsmache, wenn es um Nord Stream 2 geht.

In der Bundesrepublik, die sich die DDR einverleibt hat, bleibt das Vermächtnis des sozialistischen deutschen Staates verfemt. Es sei denn, es geht um Teile der Erbmasse wie die neun Haubitzen aus NVA-Beständen, die Estland aktuell an die Ukraine liefern will. Die Artilleriegeschütze der einzigen deutschen Armee, die nie einen Krieg angezettelt hat, sollen nach Osten ausgerichtet werden. Längst geht von deutschem Boden eben wieder Krieg aus – Jugoslawien, Afghanistan, Mali, die Liste lässt sich fortsetzen. Die Exportzahlen für deutsche Rüstungsgüter erreichen ganz nebenbei immer neue Rekordwerte. Nun rückt die NATO Russland weiter auf die Pelle, seine Nachbarländer werden aufmunitioniert, Truppen marschieren auf, präventive Sanktionen sind im Gespräch. Und die Propagandamaschine läuft auf Hochtouren. Nur die Bevölkerung zieht nicht so recht mit – die große Mehrheit der Deutschen, das belegen aktuelle Umfragen, lehnt einen Krieg gegen Russland und die militärische Hochrüstung postsowjetischer Staaten durch die NATO kategorisch ab.

Als die erste Ausgabe der Jungen Welt (bis in die 90er Jahre mit großem J geschrieben) am 12. Februar 1947 erschien, lag Europa in Schutt und Asche. Angesichts der unzählbaren Opfer des deutschen Faschismus – es waren mehr als 60 Millionen – konnte es nur eine Schlussfolgerung geben: Nie wieder! Das derzeitige Kriegsgeschrei wäre damals unvorstellbar gewesen. Konsequenten Antifaschismus und internationale Solidarität hat sich jW seit jeher auf die Fahne geschrieben. Danach handeln, dafür schreiben und kämpfen wir – heute wie vor 75 Jahren.