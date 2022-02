Sterben geht auch anders

Andreas Hillergren/TT/imago images Hat er nicht nötig: Der schwedische Eisschnelläufer Nils van der Poe beim Training (Beijing, 2.2.2022)

Sportliche Großveranstaltungen, so heißt es, haben ihre eigenen Gesetze. Das gilt auch für die Olympischen Spiele. Immer wieder scheitern große Favoriten. Bei den diesjährigen Winterspielen in Bejing gibt vor allem der Auftritt von Ski-­alpin-Superstar Mikaela Shiffrin Rätsel auf. Die 26jährige US-Amerikanerin hat bisher 73 Siege in Weltcuprennen für sich verbuchen können. Sollte sie nicht von einer schweren Verletzung aus der Bahn geworfen werden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie Ingemar Stenmarks »Rekord für die Ewigkeit« bricht. Auf dem Konto des Schweden stehen 86 Weltcupsiege. In Beijing schied Shiffrin im Riesenslalom nach zehn Fahrsekunden aus, im Slalom nach fünf. Im Weltcup kam sie in den letzten vier Jahren bei 81 Einzelrennen genau einmal nicht ins Ziel.

Ähnlich mies erging es Julia Taubitz, der Weltmeisterin des Jahres 2021 und Weltcupführenden im Rodeln. Die Athletin des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal legte im ersten Lauf in Beijing noch Bestzeit hin, stürzte im zweiten jedoch am Ausgang der tückischen Kurve 13. Medaillentraum ade! An gleicher Stelle war im ersten Lauf bereits ihre größte Konkurrentin, die Österreicherin Madeleine Egle, gescheitert. Nutznießerin war eine, die keine Nerven zu kennen scheint: Die Münchnerin Natalie Geisenberger gewann ihr drittes Olympiagold in Folge.

Während einer Pandemie geht Favoritensterben auch anders. Die im Weltcup der Skispringerinnen überlegen führende Österreicherin Marita Kramer verpasste den Skisprungwettbewerb der Frauen aufgrund einer Coronainfektion. Aus dem gleichen Grund konnte der Dominator der letzten drei Weltcupsaisons in der Nordischen Kombination, der Norweger Jarl Magnus Riiber, den Wettbewerb von der Normalschanze nicht bestreiten.

Beim Mixed-Team-Wettbewerb der Skispringer zeigte sich, dass auch Juryentscheidungen Favoriten zu Fall bringen können. Weil die Anzüge mehrerer Skispringerinnen als zu weit beanstandet wurden (was Extraauftrieb und höhere Weiten zulässt), hatten vier von fünf favorisierte Nationen keine Chancen auf die Medaillenränge: Japan, Norwegen, Österreich und Deutschland schauten alle durch die Finger. Slowenien gewann mit 111 Punkten Vorsprung auf ein perplexes russisches Team.

Natürlich gibt es bei Olympia auch Athleten, die ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Oft hilft Erfahrung. Der Schweizer Beat Feuz, vierfacher Gewinner der Abfahrtsweltcupwertung, gewann mit 34 Jahren erstmals olympisches Gold. 36 Jahre alt musste der fünffache Snowboardweltmeister Benjamin Karl aus Österreich werden, um im Parallelriesenslalom auf dem Podest ganz oben zu stehen. Im selben Alter gewann die Kanadierin Lindsey Jacobellis, fünffache Weltmeisterin im Snowboard-Cross, ihr erstes Gold bei Olympia. Und die 14fache Langlaufweltmeisterin Therese Johaug aus Norwegen holte im Alter von 33 im Skiathlon erstmals eine Einzelgoldmedaille.

Was immer hilft, ist gesundes Selbstvertrauen. Als der schwedische Eisschnelläufer Nils van der Poel, der gerne Nietzsche zitiert und trotzdem sympathisch wirkt, vor seinem Abflug nach Beijing gefragt wurde, ob er mit einer Medaille heimkehren würde, meinte er: »Das glaube ich absolut. Ich glaube, ich komme mit zwei nach Hause. Ansonsten müssten sich die Konkurrenten schon enorm gesteigert haben.« Über 5.000 Meter gewann van der Poel mit neuem olympischem Rekord. Beim 10.000-Meter-Wettbewerb am Freitag gilt er als praktisch unschlagbar.

Weniger selbstsicher präsentierte sich van der Poels Landsfrau Sara Hector. Vor dieser Saison hatte die 29jährige erst einen einzigen Weltcupriesenslalom gewonnen. In diesem Winter stand sie bei sechs Rennen fünfmal auf dem Podest. Am Tag des Rennens in Beijing war Hector nach eigenen Angaben so nervös, dass sie sich vor dem Start übergab. Sie gewann trotzdem. Sogar im Slalom war Hector auf Goldkurs, obwohl sie in dieser Disziplin im Weltcup noch nie besser als Fünfte gewesen war. Kurz vor dem Ziel fädelte sie jedoch ein. Freud und Leid liegen auch bei Olympia nahe beieinander.