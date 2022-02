In die Kirche!

Zu Beginn der Berlinale hat die Festivaljury die Bedeutung der großen Leinwand und des Films insgesamt hervorgehoben. »Kino ist so wichtig«, sagte Jurypräsident M. Night ­Shyamalan, der als Regisseur des Films »The Sixth Sense« bekannt wurde. »Wir sitzen alle hier, weil wir das Kino sehr lieben«, sagte die deutsche Filmemacherin Anne Zohra Berrached (»24 Wochen«). Der französisch-tunesische Produzent Saïd Ben Saïd verglich das Filmerlebnis bei der Pressekonferenz am Donnerstag mit einer Religion: »Wir sind zurück in der Kirche.« (dpa/jW)