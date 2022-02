Rechte machen Druck

Carlos Osorio/REUTERS Demonstrant an der Ambassador Bridge in Windsor, Ontario am Mittwoch

Mittlerweile bedrohen die Proteste der Gegner von Coronamaßnahmen in Kanada auch die Profite der Konzerne. Dementsprechend »besorgt« zeigten sich am Mittwoch (Ortszeit) Regierungsvertreter sowohl in Ottawa als auch in Washington, D. C., die besonders die Blockade der Ambassador Bridge – des bedeutendsten Grenzübergangs zwischen Kanada und den USA – verurteilten. So bezeichnete der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau »diese illegalen Demonstrationen« als »inakzeptabel« und schob nach, sie hätten »negative Auswirkungen auf unseren Warenhandel, unsere Industrie«. Jennifer Psaki, die Sprecherin von US-Präsident Joseph Biden, erklärte: »Die Blockade ist eine Gefahr für Lieferketten, für die Autoindustrie.«

Von der Kapitalseite nimmt der Druck auf die Regierung in Ottawa, die Ambassador Bridge räumen zu lassen, zu. Mehrere kanadische und US-Unternehmerverbände erklärten am Mittwoch in einer gemeinsamen Stellungnahme: »Während unsere Wirtschaft sich von den Folgen der Pandemie erholt, können wir es keiner Gruppe erlauben, den grenzüberschreitenden Handel zu stören.« Laut Medienberichten mussten einige Autofabriken bereits ihre Produktion unterbrechen oder herunterfahren, darunter mehrere des US-Konzerns Ford. Gegenüber der britischen Tageszeitung Guardian vom Donnerstag erklärte David Adams, der Vorsitzende des Automobilherstellerverbands Global Automakers of Canada, dass täglich zwischen 5.000 und 7.000 Lkw die Ambassador Bridge für die Lieferung von Autoteilen überqueren.

Anfang der Woche hatten sich Hunderte Demonstranten mit Autos und Lkw auf der Hängebrücke niedergelassen. Seitdem ist der Grenzübergang blockiert, ebenso wie derjenige bei Coutts im Bundesstaat Alberta. Auch in anderen Städten Kanadas wird seit Tagen gegen die Coronamaßnahmen protestiert. Insbesondere in der Hauptstadt Ottawa blockieren Lkw-Fahrer und andere mit großen Trucks und selbstgebauten Hütten und Zelten ganze Straßenzüge. Am Sonntag hatte der Bürgermeister Ottawas, Jim Watson, den Notstand ausgerufen.

Begonnen hatte der Protest unter dem Namen »Freedom Convoy« mit einem Zug quer durch das Land, der am 29. Januar die Hauptstadt erreichte. Die Demonstrierenden, die sich als Trucker bezeichnen, sprechen sich gegen die Impfpflicht für Pendler an der US-kanadischen Grenze aus. Mittlerweile protestieren sie jedoch allgemein gegen die Coronamaßnahmen und die Regierung von Trudeau.

Auch wenn die Protestierenden den Anschein erwecken wollen – bei der Bewegung handelt es sich keineswegs um einen spontanen Arbeiteraufstand. Daten des Transportministeriums legen nahe, dass nahezu 90 Prozent der Lkw-Fahrer in Kanada geimpft sind, was anzeigt, dass die Demonstranten nicht die Mehrheit der Trucker repräsentieren. Auch die Fahrervertretung Canadian Trucking Alliance distanzierte sich deutlich von den Protesten, die nicht repräsentativ für die Branche seien. Vielmehr nutzten Menschen, die keine Verbindung zur Transportindustrie hätten, die Gelegenheit, um ihre eigene Agenda voranzubringen.

Wie mehrere Lkw-Fahrer am vergangenen Wochenende gegenüber dem Sender CBC erklärten, würden die »wahren Probleme« in der Branche auf den Protesten in Ottawa nicht angesprochen, darunter die prekäre Arbeitssituation vieler Fahrer sowie die niedrigen Löhne – beides Resultat der ab den 1980er Jahren einsetzenden sogenannten Flexibilisierung der Transportbranche. In deren Folge nahm auch der Anteil migrantischer Fahrer stark zu. Laut einer offiziellen Zählung von 2016 kamen allein 16 Prozent der Trucker in Kanada aus Ländern Südasiens. Bei den Blockaden in Ottawa sind hingegen praktisch keine Migranten zu sehen.

Darauf, dass die Proteste von rechten Netzwerken organisiert wurden, deutet auch eine Analyse des Institute for Strategic Discourse. Dieses untersuchte die Geldgeber einer Spendenaktion des »Freedom Convoy« auf der Plattform Gofundme und fand heraus, dass viele aus ultrarechten Zusammenschlüssen unter anderem aus den USA und Europa kamen. Innerhalb weniger Tage wurden umgerechnet fast sieben Millionen Euro gesammelt.

Auf den rechten Charakter der Proteste machte am vergangenen Freitag auch die KP Kanadas aufmerksam. In einer Stellungnahme des ZK heißt es, der »Freedom Convoy« sei ein Ausdruck der »zunehmend organisierten und selbstbewussten extremen Rechten«. Diese greife nicht das System an, sondern im Gegenteil die Interessen der Arbeiter und handle so im Interesse des Großkapitals.