Warnstreik für alle

ver.di Potsdam Kampfbereit: Rund 300 Klinikbeschäftigte demonstrierten am Donnerstag in Neuruppin

Es dürfte noch nicht das Ende dieser Tarifauseinandersetzung gewesen sein. Die nichtärztlichen Beschäftigten der Ruppiner Kliniken in Brandenburg sind am Donnerstag erneut in den Warnstreik getreten. Damit folgten sie dem Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Die Klinikleitung zeigte sich bislang nur wenig kompromissbereit. Ende Januar erst hatte sie den Beschäftigten gedroht, juristisch gegen die Arbeitskämpfe vorgehen zu wollen. Von solchen Schikanen wollten sich die Streikenden allerdings nicht abhalten lassen, ihre Forderung, das Arbeitsentgelt demjenigen im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) anzugleichen, in die Öffentlichkeit zu tragen.

»Die Streikenden sind bereit für den berechtigten Lohn zu kämpfen und die Spaltung der Belegschaft nicht mehr hinzunehmen«, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Torsten Schulz am Donnerstag gegenüber jW. Weil der Landkreis Eigentümer des kommunalen Klinikums ist, zogen die rund 300 Beschäftigten am Vormittag vor das Landratsamt und hielten dort eine Kundgebung ab. »Mit der Demo und der Kundgebung wollen wir zusätzlich auch die Politikerinnen und die Politiker der Kreistagsfraktionen und den Landrat an ihre Verantwortung den Beschäftigten gegenüber erinnern«, hatte Schulz zuvor in einer Mitteilung erklärt.

Viel Beifall und Unterstützung werden sie von den Abgeordneten nicht geerntet haben, denn selbst in der Fraktion Die Linke hält sich die Hilfsbereitschaft in Grenzen. Der Linke-Kreistagsabgeordnete Ronny Kretschmer hatte Ende Januar dafür plädiert, dass die Tarifparteien den Arbeitskampf nicht eskalieren lassen. Gegenüber der Märkischen Oderzeitung vom 27. Januar sagte er, er habe Verständnis für die Forderungen der Beschäftigten, doch auch »die Geschäftsführung ist in einer finanziellen Zwickmühle«. Die wirtschaftliche Situation der Kliniken sei bekanntlich schwierig.

Verhandlungsführer Schulz hatte aber betont, dass der Kreistag sehr wohl rechtliche Möglichkeiten habe. So könnte er beschließen, dass etwaige Mehrkosten aufgrund der höheren Löhne durch den Landkreis getragen werden. Diesem Vorschlag stimmte Kretschmer dann auch zu: »Ich glaube, dass der Kreis sich Gedanken machen muss, ähnlich wie Potsdam, Geld zur Verfügung zu stellen, damit eine angemessene Entlohnung der Mitarbeiter der Ruppiner Kliniken umgesetzt werden kann«. Von denen werden die Mehrkosten mit 1,85 Millionen Euro beziffert.

Der Gewerkschafter hatte sich am Mittwoch darüber erfreut gezeigt, dass eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen werden konnte. Bei dem Warnstreik Ende Januar hatte sich die Klinikleitung noch geweigert. Weil dennoch gestreikt wurde, drohte sie mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Für Schulz war das »eine absolute Unverschämtheit«, denn die Streikenden hatten alles Notwendige unternommen, um das Wohl der Patienten nicht zu gefährden. Sie hatten zum Beispiel erklärt, sich trotzdem einseitig an die vorgeschlagene Notdienstvereinbarung halten zu wollen. »Die Streikleitung stand über den kompletten Zeitraum des Streiks in enger Abstimmung mit dem Personalleiter, um die jeweilige Notbesetzung sicherzustellen«, sagte Schulz. Man habe sogar die Aufgabe der Geschäftsführung übernehmen müssen, die Patienten über den Streik zu informieren.

Mit dem Arbeitskampf soll für die rund 1.400 Beschäftigten der Ruppiner Kliniken und der Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste ein höheres Entgelt erkämpft werden. Dabei wird auch eine Coronasonderzahlung von 750 Euro für alle Beschäftigten gefordert. Außerdem solle es eine Pflegezulage von 70 Euro ab 1. Januar 2022 und weitere 50 Euro ab dem 1. März 2022 zusätzlich zum Tabellenentgelt geben. Die Klinikleitung sträubt sich allerdings, die Forderungen für alle Beschäftigten zu erfüllen. Nach Auskünften der Gewerkschaft akzeptiere die Geschäftsführungsie in vollem Umfang für das Pflegepersonal und die Auszubildenden. Die übrigen rund 600 Beschäftigten sollen dagegen mit einer geringeren Lohnerhöhung abgespeist werden. Darüber hinaus wird auch die Coronasonderzulage verweigert.