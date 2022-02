Siemens wird gesprengt

Copyright: Christian v. Polentz/transitfoto.de Krawumms für die Aktionäre: Pappfigur von Siemens-Chef Roland Busch am Donnerstag vor dem Dynamowerk in Berlin

Auf der digitalen Hauptversammlung des Siemens-Konzerns verkündete Vorstandsboss Roland Busch am Donnerstag satte Gewinne, zeitgleich wurde er am Dynamowerk in Berlin-Siemensstadt als Sprengmeister in Szene gesetzt. Was die Karnevalspuppe des Konzernchefs bei der Demo von rund 200 Beschäftigten in die Luft jagte, war die Großmotorensparte LDA (Large Drive Applications). Sie soll ausgelagert werden. Damit wird erfahrungsgemäß der Verkauf vorbereitet. Rund 2.200 Jobs stehen in LDA-Werken auf dem Spiel. Neben Berlin auch in Erlangen und Nürnberg, wo einige hundert Arbeiter am Donnerstag zeitweise die Siemensbrücke blockierten. In wessen Interesse die »Fokussierung« des Konzerns erfolgt, wurde in Buschs Rede auf der Hauptversammlung deutlich. »Davon profitieren Sie, die Aktionärinnen und Aktionäre«, war das Mantra.

Später wurde es noch etwas voller, die IG Metall konnte von einer »guten Mobilisierung« sprechen: Kundgebung in Berlin-Siemensstadt am Donnerstag

Busch ist seit einem Jahr CEO. Sein Vorgänger Josef Käser hatte Medizin- und Energiesparte des Konzerns im Sinne der Finanzmärkte in eigenständige Aktiengesellschaften umgewandelt. Der Mutterkonzern macht mit dem Bahngeschäft, der Industriedigitalisierung und der Gebäudetechnik seither fette Beute. Der Gewinn stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr nach Steuern um 59 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro, wie Busch den Anteilseignern erklärte: »Und wir erzielten den höchsten Free Cashflow unserer Geschichte: 8,2 Milliarden Euro.« Pro Aktie könnten damit vier Euro Dividende ausgeschüttet werden, 50 Cent mehr als im Vorjahr.

»Liebe Aktionärinnen und Aktionäre«: Konzernboss Roland Busch (l.) in der virtuellen Hauptversammlung

Schwärmerisch blickte der Ingenieur auf ein Geschäftsjahr zurück, in dem er die Weltausstellung in den Arabischen Emiraten eröffnen durfte. Von einem Drei-Milliarden-Dollar-Auftrag aus Ägypten sprach er als einem »Suezkanal auf Schienen«. Es handelt sich um ein Bahnnetz. Den Hochgeschwindigkeitszug »Velaro Novo«, der ab 2028 mit durchschnittlich 360 Stundenkilometern Moskau und St. Petersburg verbinden soll – in der BRD sind nur 300 Kilometer pro Stunde erlaubt – ließ er vorsichtshalber unerwähnt, pries lieber die vollautomatisierte Hamburger S-Bahn. Einmal bedankte sich Busch auch für die »große Unterstützung der Betriebsräte« und erinnerte an die Anfänge des Weltkonzerns als »Garagenfirma in einem Berliner Hinterhof«. Auf das erste Siemens-Werk, 1906 in der Stadt errichtet, kam er nicht mehr zu sprechen – das sprengte seine Pappfigur ja auch gerade in die Luft. 2017 sollte es schon einmal stillgelegt werden. Nach harten Arbeitskämpfen blieben 400 von 700 Jobs vorläufig erhalten.

»Die Hütte brennt« war das Motto: Protestkundgebung am Donnerstag vor dem Siemenswerk in Nürnberg

Die LDA-Produktionsstätten gehören mit ihren Motoren in der Größe von Einfamilienhäusern für den Bergbau, die Stahl- oder die Ölindustrie zur Siemens-Sparte der »Portfolio Companies«. In der ist versammelt, was seit Käsers Konzernumbau nirgends mehr so recht hinpasst und auf Sicht keine horrenden Profite verspricht. Dazu gehören etwa Techniken zur Energiegewinnung aus fossilen Ressourcen oder die Flughafenlogistik. Auch Postsortiersysteme waren bis Mittwoch Teil dieses Portfolios. Wie Busch am Vorabend der Hauptversammlung mitteilte, wird das Geschäft mit der Post- und Paketautomatisierung für 1,15 Milliarden Euro an den Körber-Konzern verkauft. Vorstand und Aufsichtsrat hätten der weiteren Schärfung des Portfolios zugestimmt. Körber sei der »ideale neue Eigentümer«. Rund 1.200 Beschäftigten werden ihre Erfahrungen mit Zusammenlegung und Flexibilisierung machen, viele dürften dabei unter die Räder kommen. Die Proteste gegen die Konzernspitze sollten in nächster Zeit noch Fahrt aufnehmen.