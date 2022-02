Ein Riesenhype

Berlin. Die US-amerikanische National Football League (NFL) wird von 2022 bis mindestens 2025 einmal im Jahr ein Hauptrundenspiel in Deutschland austragen. »Das wird sofort einen Riesenhype auslösen«, sagte der zweimalige NFL-Champion Sebastian Vollmer der Sports Illustrated. Den Zuschlag für die Spiele soll nach sid-Informationen Frankfurt am Main erhalten haben. Laut Bild soll auch München Spiele bekommen. 2007 gab es bereits Partien in Europa, damals fanden sie in London statt. (sid/jW)