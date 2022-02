Keinen Meter dem Staat

imago/Sven Simon Nach Gründung des »Commando Ultra« in Marseille sprossen die Brigaden zwischen Atlantik und Elsass wie Pilze aus dem Boden (Marseille, 26.5.1993)

Frankreich als Sehnsuchtsort mal anders: Mit »Ultra. Mode de vie« (deutsch: »Ultra. Französische Lebensart«) haben sich die französischen Journalisten Adrien Verrechia, Bastien Poupat und ­Benoit Taix über mehrere Monate durch die französische Fanlandschaft gearbeitet, Interviews geführt und letztlich ein Buch in die Welt gebracht, in dem die wichtigsten Ultragruppierungen des Hexagons zu Wort kommen. Nun liegt das Werk auch in deutscher Sprache vor. Es gab großes Interesse daran, schließlich war die französische Szene vor allem in den 90ern neben Ultramutterland Italien Inspirationsquelle. Mit im Lektorats- und Übersetzungsteam befinden sich daher auch zahlreiche deutsche Ultras.

Ein gar nicht so einfaches Unterfangen: Um mit dem Slang der französischen Kurven zurechtzukommen, reicht kein Schulfranzösisch. Viele Fachbegriffe werden in einem Glossar erklärt. Wer sagt »Tribune« und wer »Virage« zu seiner Kurve?

Hauptinhalt des Buchs sind die umfangreichen Interviews mit Pro­tagonisten der jeweiligen Ultragruppierungen. Leserinnen und Leser werden dabei quer durchs Land mitgenommen. Jeder Bericht beginnt mit einer gleichermaßen geographischen wie szenischen Einleitung, es folgen die Erzählungen über die wilden 80er und 90er. Seit sich 1984 das »Commando Ultra« in Marseille gründete, um fortan für Stimmung im Stade Velodrome zu sorgen, sprossen die Ultrabrigaden zwischen Atlantik und Elsass wie Pilze aus dem Boden.

Früher war besser, lernt man. Wenn die alten Haudegen von sagenhaften Freiheiten bei körperlichen Auseinandersetzungen berichten. Mal wurden feindliche Fans angegriffen, mal hagelte es Steine auf die eigenen Busse – alles wird mit einem Augenzwinkern, manchmal auch mit einer Portion Selbstreflexion preisgegeben. Ultrasein als Einstellung bestimmt die Viten, Widrigkeiten inbegriffen. Zahlreiche Geschichten erzählen von Zerwürfnissen mit dem Herzensverein, da muss man dann als Leser prompt an Familienzwists denken.

Die Vorherrschaft in der Kurve verlangt vor allem Ausdauer. Ein langer Atem, den viele Gruppen seit Jahrzehnten beweisen, der ihnen aber auch immer wieder vom französischen Staat genommen wird. Und dabei geht es nicht nur um Pfefferspraywolken. Seit den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den »Boulogne Boys«, den rechten Fans von Paris Saint-Germain, und ihrem linken und migrantisch geprägten Gegenpart von der anderen Stadionseite wird rabiat gegen ­Ultras vorgegangen. Sie sehen sich der staatlichen Willkür immer häufiger ausgesetzt. Auswärtsreisen werden verboten, Mitglieder inhaftiert, an Repressionsschrauben wird gedreht. 2010 wurden gleich beide Pariser Gruppen vom französischen Innenministerium verboten.

Doch wie so oft geben sich die Ultras kämpferisch. Keinen Meter dem Staat, der ihnen das Leben schwermacht. Die Geschichten rund um den Fußball und seine Fankurven werden ohnehin nie zu Ende erzählt sein. Genug aktive Gruppen gibt es locker, etwa in Paris, wo seit neuestem das »Collectif Ultra« von der Virage Auteuil aus die Fahne für den PSG hochhält.

Zugegeben, das Buch der drei Journalisten ist etwas für Nerds. Wer sich aber für die Geschehnisse in den Kurven interessiert, wird an »Französische Lebensart« seine helle Freude haben. Für die junge Generation von Fußballbegeisterten, die den Stadionbesuch lediglich als durchkommerzialisiertes Event kennen, könnte sich eine neue alte Welt auftun, eine der kreativen wie fanatischen Stimmungsmacher – Fahne in der Hand, Joint im Mundwinkel. Für den Verein.