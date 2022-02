Neil Faulkner verstorben

Der britische Archäologe Neil Faulkner ist tot. Der Marxist und Mitbegründer des Archaeology Worldwide Magazine verstarb am Freitag. In einem Nachruf, der am Sonntag auf dem Onlineportal Public Reading Rooms veröffentlicht wurde, schreibt die Autorin und Aktivistin Tansy E. Hoskins: »Neil wirkt über seinen tragischen und vorzeitigen Tod im Alter von nur 64 Jahren hinaus.«(jW)