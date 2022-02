Zum 90. Geburtstag von Gerhard Richter haben Überlebende des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz dem Maler für sein Werk gedankt. Besonders hervorgehoben wurden dabei Richters Birkenau-Bilder, »die für immer als Erinnerung und Menetekel an der Wand der Menschheitsgeschichte leuchten werden«, sagte der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Christoph Heubner, am Mittwoch. Bei den 2014 entstandenen »Birkenau-Zyklus« Richters handelt es sich um großformatige Bearbeitungen von vier Schwarzweißfotografien, die die Häftlinge des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau heimlich aufgenommen hatten. Derzeit ist der Zyklus im K21 der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf zu sehen. (dpa/jW)