Die Berlinale in ihrem Geburtsjahr 1951 noch unter ganz freiem Himmel

Machen wir eine kleine Zeitreise, 70 Jahre zurück zu den Urmenschen des vorigen Jahrhunderts, von nicht wenigen auch »das Filmzeitalter« genannt. Die Urmenschen sind auch Filmmenschen. Ihr Ort ist Berlin (West). Wir haben den 15. Februar des Jahres 1952, und die Senatsverwaltung Volksbildung versammelt sich zu ihrer ersten ordentlichen Sitzung am Charlottenburger Messedamm 4–6. Den Vorsitz führt der Senator für Volksbildung Joachim Friedrich Ferdinand Tiburtius (CDU). Anwesend ist außerdem Dr. Alfred Bauer, Geschäftsführer der Internationalen Filmfestspiele. Auf der Tagesordnung steht u. a. die Organisation »des zweiten Sommers« der im Vorjahr gegründeten Internationalen Filmfestspiele.

In seiner Chronik des ersten halben Jahrhunderts Berlinale (Berlin, 2000) fasst der Filmhistoriker Wolfgang Jacobsen den Verlauf der Sitzung ernüchternd zusammen: »Die Macht des Faktischen bestimmte auch hier im wesentlichen den Gang der Dinge. Es wurde viel geredet und wenig entschieden.«

Senator Tubertius hingegen hatte eine bahnbrechende Idee. Er schlug vor, die Festivalfilme auch in den sogenannten Randkinos in den Bezirken Wedding und Neukölln vorführen zu lassen. Davon war Alfred Bauer nicht übermäßig begeistert. Er und die »Vertreter der Filmwirtschaft«, so Jacobsen weiter, erhoben dagegen Einspruch. »Erstens, sei es international nicht üblich, Filme außerhalb der eigentlichen Festivalkinos zu zeigen; zweitens würden die Produzenten, die ihre Filme ja gratis zur Verfügung stellten, durch eine weitere Vorführung geschädigt; und drittens würden dadurch auf den Festspieletat zusätzliche Belastungen zukommen, die bisher nicht einkalkuliert waren.«

Tatsächlich gab es dann doch »Alibivorstellungen« (Jacobsen) in den Arbeiterbezirken – im Corso am Gesundbrunnen (Wedding) und im Neuköllner Metro-Palast. Beide Kinos existieren als solche schon lange nicht mehr. Interessant im Rückblick, dass die kulturpolitisch Verantwortlichen damals Vittorio De Sicas Wettbewerbsbeitrag »Das Wunder von Mailand« für ungeeignet hielten, ihn in den Arbeiterbezirken zu zeigen (in dem Film kann ein Engel den Bewohnern einer lumpenproletarischen Zeltsiedlung am Stadtrand jeden materiellen Wunsch erfüllen).

Am Berliner Rand blieben die Wunder aus. Statt dessen bekamen die Neuköllner »Frau für eine Nacht« mit Gina Lollobrigida zu sehen.

Wie sehr sich seit jener Vorzeit die Macht des Faktischen doch verändert hat. Inzwischen gibt es im Rahmen des Festivals zwar die diversen Vorführungen der Kinos im Kiez, die Vertreter der internationalen Filmindustrie aber haben ähnlich wie die US-amerikanischen Gründer das Festival schon seit längerem praktisch verlassen. Es gibt »Berlinale Goes Kiez«, aber keinen European Film Market (EFM), zumindest nicht als Präsenzveranstaltung. Das ist – überraschende Volte der Geschichte – der Stand der Dinge im Februar 2022.

Dennoch hat, und das wurde noch im Februar des vergangenen Jahres überdeutlich, das Festival vor allem als Anhängsel der Messe, des EFM, bisher noch überlebt, auch wenn ihm beispielsweise Andreas Kilb in der FAZ bescheinigt, es habe schon um seine Existenz zu kämpfen. Im »Ausnahmezustand«, in Abwesenheit der Industrie, kann es »nur als Massenereignis mit der Konkurrenz (anderer Festivals/Messen/Märkte jW) mithalten«, so Kilb.

Ein »als 2G-plus-Veranstaltung (zusätzliche Masken- und Testpflicht)« (offizielle Pressemitteilung) geplantes Massenevent mit europaweit inzwischen wohl einzigartig sicheren Seuchenpräventionsmaßnahmen? Kann das Kino unter diesen Umständen überhaupt noch als »Couch der Armen« (Félix Guattari) dienen?

»Die aufeinander folgenden Erfindungen des Tonfilms, des Farbfilms, des Fernsehens usw. haben in dem Maße, in dem sie die Ausdrucksmöglichkeiten des Wunsches reicher machten, die Macht veranlasst, ihre Kontrolle über das Kino zu verstärken, und sich seiner sogar als eines bevorzugten Instrumentes zu bedienen«, schrieb Guattari 1975.

Das Kinodispositiv, das gemeinsame »Filmerlebnis« im dafür vorgesehenen kommerziellen Raum, das war früher einmal die gewählte einsame Anonymität in der (schützenden) Dunkelheit, wo man seinen Sitz bezahlte, »um sich von jedwedem überfallen und in jedwede Art von Abenteuern hineinziehen zu lassen, bei Begegnungen, die prinzipiell kein Morgen kennen« (Guattari).

François Truffaut sagte anlässlich von Ernst Lubitschs »Sein oder Nichtsein« einmal: »Wir, die Zuschauer, befinden uns im Dunklen, was aber auf der Leinwand geschieht, ist brillant.« Nunmehr heißt es eher: Die Zuschauer sitzen maskiert und datenmäßig voll erfasst im Licht des Hygienekonzepts, das an die Allgegenwärtigkeit der Hygiene und des »Kampfes gegen die Mikroben« der 1890er gemahnt, während auf der Leinwand der Abglanz des Kinos der 1990er Jahre zu sehen ist. Dessen Revival ist schließlich mit Filmen von Claire Denis, Nicolette Krebitz, Ulrich Seidl u. v. a. offenbar die Antwort des Festivals auf das Ende des Kinos. Film ab.