Hier sind die Roboter

Jacob KHRIST »Tänzer«: Jacob Khrist (2018)

Wie stellt man Musik aus? Am besten, indem man sie spielt. Und da punktet »Electro. Von Kraftwerk bis Techno« gleich mit einem Volltreffer: Kein Geringerer als der französische DJ Laurent Garnier hat für die Ausstellung eine Playlist in zehn jeweils rund halbstündigen Mixes zusammengestellt, die aus den Boxen im Düsseldorfer Kunstpalast wummern. Wer durch den Vorhang in die Räume mit meist schwarz gefärbten Wänden tritt, taucht also gleich in eine, zugegeben, halbwegs dezent gehaltene Klubatmosphäre. Garnier unterteilt seine Kapitel teils stilistisch, teils chronologisch und beginnt in der Discoära mit Donna Summer oder Giorgio Moroder, arbeitet sich über Deutschland (DJ Hell, Moderat) und Frankreich nach Chicago, Detroit und New York durch. Er befasst sich mit dem endlosen, Ecstasy-verstrahlten britischen »Second Summer of Love« zwischen 1988 und 1991 und lässt auch die Bass Culture nicht aus.

Hier, in den andächtigen Gemäuern am Ufer des Rheins, treffen zwei gegensätzliche Kulturen aufeinander: die Kultur der Ekstase, Enthemmung und Euphorie, die sich wohl am eindringlichsten in der Rave Culture widerspiegelt, und die Kultur gediegenen Wohlverhaltens, das man von Ausstellungsbesuchern in den heiligen Hallen eines Museums gemeinhin erwartet. Den Beats, die einem da um die Ohren fliegen, kann und will man sich natürlich nicht entziehen, aber wer mit den Beinen zappelt oder mit dem Oberkörper herumwippt, kann Texttafeln und Zeitleisten blöderweise nicht so gut lesen. Ist auch nicht unbedingt nötig. Zeugnis von rauschhaften Partys legen diverse Diashows mit Schnappschüssen entrückter Tänzerinnen, Tänzer und müllbeladener Technokatakomben ab. Oder die Fotoserien des New Yorker Nachtlebens von Tina Paul. Nicht zu vergessen die quietschbunten Generationenporträts der »Love Parade Family« von Alfred Steffen. Der Diskurs ist hier einer des Körpers, die Sprache eine der Mode (Kostüme, nackte Haut etc.).

Der Ausstellung ist definitiv anzurechnen, dass sie sich weigert, das Flüchtige und Anarchische, das in jeder Klubkultur zu Hause ist, zu zähmen oder, schlimmer, musealisieren zu wollen. Artefakte wie Flyer, Plattencover oder das metallene Flightcase von Jeff Mills sind Zeugnisse ihres Gebrauchs. Sie erzählen eine Geschichte, die sich immer neu auffächert, weiter fortsetzt. Oder die sich selbst subvertiert wie die Berghain-Fixierung des Künstlers ­Philip Topolovac, dessen Haltung sich in einem kupferstichartigen Druck des ikonischen Berliner Klubgebäudes im Stil barocker Darstellungen antiker Tempel verewigt, oder einem architektonischen Modell aus Kork mit dem Titel »I’ve never been to Berghain«.

Disziplinäre Grenzen werden im Kunstpalast nicht zementiert, sondern in Frage gestellt oder aufgebrochen. Indem die Ausstellung weit in Richtung Computerkunst und interaktiver digitaler Anwendungen ausgreift, finden hier die blinkenden Helme und Handschuhe von Daft Punk und die abstrakten geometrischen Lichtskulpturen der Pariser Künstlergruppe »1024 Architecture« zusammen: »Electro« wird nicht allein als musikalisches Genre verstanden, eher als kulturelles Phänomen, in dem Tanz, Bild und Klang miteinander kommunizieren, sich gegenseitig befruchten. Thematische Kapitel unterteilen die Kuratoren in (sub-)kulturelle Aspekte wie »Mix & Remix«, »Queer Culture«, »Künstliche Intelligenz« oder auch »Masken und Identität«.

Video- und Soundstationen zeigen, wie sich elektronische Musik seit den 1980er Jahren entwickelt und in verschiedene Szenen und Labels ausdifferenziert hat oder wie HipHop und Techno einander beeinflusst haben. Die Anfänge der elektronischen Musik reichen freilich weiter zurück: Schon 1926 hat der russische Komponist Nikolai Obuchow das Croix Sonore entworfen, ein goldenes, sakral anmutendes Objekt aus einer Kugel und einem Kreuz, das ähnlich wie ein Theremin funktioniert. Das 1951 in Kölner WDR gegründete »Studio für elektronische Musik«, das ab 1963 Karlheinz Stockhausen künstlerisch leitete, legt Zeugnis ab von den wahnwitzigen Orten und Apparaturen der elektronischen Frickelei.

Einen ortsspezifischen, durchaus lokalpatriotischen Schwerpunkt hat die Ausstellung aber doch: Neben dem technophilen Düsseldorfer Fotografen ­Andreas Gursky gehört er der einheimischen Band Kraftwerk. Deren Mitgründer Ralf Hütter hat diesen sehens- und hörenswerten Erlebnispark mit kuratiert, folgerichtig ist Kraftwerk ein eigener Konzertsaal gewidmet – in 3D und mit glasklarem Surroundsound ist die Installation »Der Katalog – 12345678« Herz und Höhepunkt der Ausstellung. Das ist dann freilich eher Maschinenpark und Geigerzähler als entfesselte Partyenergie. Wir sind die Roboter!