Erdogans Angebot

Umit Bektas /REUTERS Bald auch Israel daran beteiligt? Erdgaspipeline in der Nähe der türkischen Hauptstadt Ankara

Die Türkei hat Israel eine Zusammenarbeit bei der Vermarktung seiner Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer vorgeschlagen. Er wolle darüber mit seinem israelischen Amtskollegen Isaac Herzog sprechen, der die Türkei Mitte März besuchen werde, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan vergangene Woche. »Wir können israelisches Gas in unserem Land verwenden, und darüber hinaus können wir uns auch an einer gemeinsamen Unternehmung beteiligen, es nach Europa zu transportieren.«

Spektakulärer Kurswechsel

Herzogs Büro wollte sich zum Termin von dessen Reise in die Türkei zunächst nicht äußern. Dass ein Besuch in nächster Zeit geplant ist, wurde aber von israelischer Seite am Sonntag nach einem Telefonat zwischen den beiden Präsidenten bestätigt. Die früher guten und engen Beziehungen zwischen Israel und der Türkei sind seit dem Angriff einer israelischen Spezialeinheit auf das Hilfsschiff »Mavi Marmara« am 31. Mai 2010 nachhaltig gestört. Neun Menschen wurden dabei getötet, ein zehnter starb später an seinen Verletzungen. Die damals zurückgestuften diplomatischen Beziehungen wurden im Dezember 2016 in vollem Umfang wieder aufgenommen, doch blieb das Verhältnis wechselhaft. Erdogan bemüht sich seit einigen Monaten demonstrativ um eine Verbesserung der Beziehungen.

Hintergrund des türkischen Kooperationsangebots ist ein spektakulärer Kurswechsel der US-Regierung: Das State Department hat dem zwischen Israel, Griechenland und Zypern vereinbarten Projekt einer Gaspipeline, die durch das Mittelmeer nach Europa führen soll, eine brüskierende öffentliche Absage erteilt. In einer Erklärung, die von der US-amerikanischen Botschaft in Athen am 10. Januar verbreitet wurde, heißt es dazu: »In einer Zeit, wo Europas Energiesicherheit mehr denn je eine Frage der nationalen Sicherheit ist«, blieben die USA der Unterstützung regionaler Bemühungen um Zusammenarbeit und Stabilität verpflichtet. Ihr Schwerpunkt verschiebe sich aber auf Untersee-Stromkabel, die die Weiterleitung »sowohl von Erdgas als auch erneuerbarer Energiequellen unterstützen« könnten. In diesem Sinn wolle man Projekte wie die geplante Euro-Afrika-Verbindung von Ägypten über Kreta zum griechischen Festland und die vorgeschlagene Euro-Asia-Verbindung zwischen Israel, Zypern und dem europäischen Stromnetz fördern. Solche Vorhaben würden nicht nur lebenswichtige Energiemärkte miteinander verbinden, sondern darüber hinaus helfen, »die Region auf den Übergang zu sauberer Energie vorzubereiten«.

Die Regierungen in Jerusalem, Athen und Nikosia hatten im Januar 2020 den Bau einer Unterwasserpipeline vereinbart, durch die Erdgas aus den israelischen und zypriotischen Vorkommen im östlichen Mittelmeer nach Griechenland und von dort aus möglicherweise nach Italien fließen sollte. Die Leitung sollte bis 2025 fertiggestellt sein. Aber die Realisierungschancen standen schon damals schlecht, weil es weder zahlungskräftige Investoren noch interessierte Kunden gab. Bis heute ist das Projekt kein Stück vorangekommen. Die Pipeline käme auf jeden Fall zu spät, um zur angestrebten Verdrängung russischer Gaslieferungen vom europäischen Markt beizutragen, und die Idee kollidiert mit dem sich verstärkenden Trend zu nichtfossilen Energiequellen.

Triumph für Ankara

Aus Erdogans Sicht ist das ein Triumph. In Ankara wurde das zwischen Israel, Griechenland und Zypern verabredete Projekt als Versuch wahrgenommen, die Türkei auszugrenzen und sich zu deren Nachteil zu arrangieren. In einer Stellungnahme des türkischen Außenministeriums vom 2. Januar 2020 zur damaligen Vereinbarung zwischen den drei Staaten hieß es: »Jedes Vorhaben, das die Türkei missachtet, die die längste Küstenlinie im östlichen Mittelmeer hat (…), muss scheitern. (…) Die Türkei bietet die kommerziell praktikabelste und sicherste Route für die Nutzung der natürlichen Ressourcen im östlichen Mittelmeer und deren Transport auf die Verbrauchermärkte in Europa, einschließlich der Türkei.«