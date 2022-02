Lavieren in Lima

Martin Mejia/AP/dpa Präsident Castillo (l.) mit seinem neuen Kabinettschef Aníbal Torres während der Vereidigung am Dienstag in Lima

Es ist bereits das vierte Kabinett in der sechsmonatigen Amtszeit des peruanischen Präsidenten Pedro Castillo. Am Dienstag (Ortszeit) hat der Exgewerkschafter der linken Partei Perú Libre (PL) die Mitglieder seiner neuen Regierung unter Leitung des Juristen Aníbal Torres vereidigt. Am Wochenende hatte Castillo den nur wenige Tage zuvor ernannten Regierungschef Héctor Valer Pinto, der auch schon einer ultrarechten Partei angehörte, wegen Vorwürfen sogenannter häuslicher Gewalt gegen seine Frau und seine Tochter entlassen. Gewalt gegen Frauen sei nicht akzeptabel, erklärte der Staatschef und kündigte an, dass das nächste Kabinett aus Vertretern »verschiedener politischer Lager« bestehen werde.

Nachdem Opposition und Medien trotzdem den Rücktritt Castillos gefordert hatten, warnte dieser am Montag vor »Putschversuchen, die mit großer Wucht inszeniert werden«. Der Präsident unterstrich, bis zum Ende der Amtszeit im Jahr 2026, für die er gewählt worden sei, an der Spitze des Landes bleiben zu wollen. Bei einer Stichwahl hatte der ehemalige Lehrer aus der ländlichen Provinz Cajamarca am 6. Juni 2021 mit mehr als 50,1 Prozent der Stimmen die Kandidatin der Rechten, Keiko Fujimori, knapp geschlagen. Die Tochter des in Peru zu einer jahrzehntelangen Haftstrafe verurteilten Exdiktators Alberto Fujimori hatte 49,8 Prozent der Stimmen erhalten.

In Anspielung auf die gegen ihn erhobenen Putschvorwürfe erklärte der Präsident auf einer Veranstaltung Anfang der Woche, dass »bei Wahlen die Minderheiten verstehen müssen, dass die Mehrheiten gewinnen und dann regieren«. Auch nach der jüngsten Kabinettsumbildung bereiten die konservativen Teile des Parlaments einen neuen Antrag auf Amtsenthebung Castillos vor. Im Dezember war der erste Versuch, ihn aus dem Amt zu entfernen, gescheitert. Abgeordnete mehrerer Rechtsparteien hatten Castillo damals »moralische Amtsunfähigkeit« vorgeworfen. Im Parlament stimmten dann aber nur 46 statt der notwendigen 52 Abgeordneten für den Antrag der Rechten. Die Regierung bezeichnete das Manöver als Versuch eines »parlamentarischen Putsches«.

Doch auch bei früheren Wählern ist die Amtsführung des einstigen Hoffnungsträgers nicht unumstritten, selbst in der eigenen Partei gerät Castillo zunehmend unter Druck. »Diese Regierung ist nicht mehr progressiv«, zitierte der Nachrichtensender Telesur am Dienstag die enttäuschte PL-Abgeordnete Zaira Arias. Durch seinen Schlingerkurs ebne der Präsident dem Pro-Fujimori-Flügel, der ihm mit der rechtskonservativen Mehrheit im Kongress ständig auf den Fersen sei, den Weg.

Für neuen Frust bei den eigenen Anhängern hatte nicht nur die Ernennung des Expremiers Valer Pinto gesorgt, sondern auch ein Treffen Castillos mit dem faschistischen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Bereits im Herbst war die PL-Führung auf Distanz gegangen und hatte sogar erwogen, das Amtsenthebungsverfahren zu unterstützen, bis der Vorsitzende Vladimir Cerrón erklärte, dass auch die ernsten Meinungsverschiedenheiten mit Castillo keine Beteiligung an einem »Staatsstreich gegen die Demokratie« rechtfertigten.

Ob die Ernennung des neuen Kabinetts zur Beilegung der Krise beiträgt, darf bezweifelt werden. Der neue Premierminister Torres gehörte der Regierung bislang schon als Minister für Justiz und Menschenrechte an. Während sieben weitere Posten neu besetzt wurden, sind Verteidigungsminister José Gavidia, dem ebenfalls Gewalt gegen seine Frau und Tochter vorgeworfen wurde, und Innenminister Alfonso Chávarry, ein Polizeibeamter, gegen den wegen angeblichen Drogenhandels ermittelt wurde, in ihren Ämtern bestätigt worden.

»Castillo ist zwar Präsident, aber er regiert nicht. Er leitet einen oligarchischen Staat, der die Gemeingüter des Landes plündert und sich weigert, die Gewinne zu teilen«, beschrieb der Menschenrechtsaktivist Ollantay Itzamna in dem Onlineportal Resumen Latinoamericano am Montag das Dilemma. Die Parlamentarierin Arias von Perú Libre sieht nur eine Lösung: »Wir müssen den Mächtigen, die Peru zu ihrem Hof gemacht haben, die Macht entreißen.« Das gehe nur über eine verfassunggebende Versammlung.