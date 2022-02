Blick nach oben

Paul Zinken/dpa Straßenblockade von »Aufstand der letzten Generation« auf der Autobahn 100 in Berlin (31.1.2022)

Im Namen von Klimagerechtigkeit blockieren sie Straßen und kleben sich sogar am Asphalt fest. Dafür mussten einige Aktive ein paar Stunden in Polizeigewahrsam verbringen, wie die Gruppe »Aufstand der letzten Generation« am Mittwoch mitteilte. In Berlin würden derweil bereits Freigelassene den dritten Tag in Folge den Verkehr auf der A 100 stören. Diese habe man zuletzt zum »Ort des gewaltfreien zivilen Widerstands« ausgerufen – sehr zum Missfallen der blockierten Autofahrerinnen und Autofahrer.

Die dürfte es kaum beruhigen, dass die Ampelregierung »die Störungen sofort beenden« könne, wie die Gruppierung am Mittwoch erklärte. Sie müsse lediglich das geforderte »Essen-retten-Gesetz« erlassen, um Lebensmittelverschwendung zurückzudrängen. »Warum die Regierung weiterhin zögert, ist uns nicht klar«, gab sich die »letzte Generation«, die kommende Woche einen offenen Brief überreichen möchte, verständnislos.

Staat soll es richten

Während jene Aktiven der erhofften Aufmerksamkeit der Regierung harren, bekamen sie in den vergangenen Tagen in der Bundeshauptstadt den Unmut der von ihnen Blockierten hautnah zu spüren. Mit Rufen wie »Elendes Gesindel!« und erboster Aufregung reagierten diese, wie in einem Beitrag des Deutschlandfunk (DLF) vom Mittwoch zu hören ist. »Es gibt Leute, die müssen arbeiten. Ist ja gut, was ihr macht, aber doch nicht jetzt«, sagte ein ausgestiegener Autofahrer. Die Blockaden wurden nicht nur von der Polizei aufgelöst. In ihrer Frustration wurden auch Autofahrer selbst handgreiflich, um die Fahrbahn zu räumen. Selbst Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung (BSR) waren gegen die Blockadeteilnehmenden vorgegangen. »Auch hier wäre es nach unserer Auffassung der richtige Weg gewesen, die Polizei zu rufen«, hatte die BSR daraufhin am Montag per Twitter mitgeteilt.

Ihr sei klar, dass die Aktionen vor Ort nicht auf Gegenliebe stoßen, »aber darum geht es auch gar nicht«, erklärte die Aktivistin Lea Bonasera offen gegenüber dem DLF-Reporter. Es gehe darum, »dass unsere Bundesregierung endlich ihren Job richtig macht, und wenn sie das tut, dann muss ich mich auch nicht auf eine Straße stellen«. Sobald die Regierung »zukünftige Dürren, Hungersnöte, kriegerische Konflikte und andere Katastrophen von uns abwendet«, könne man wieder von den Straßen gehen, wie es in der Mitteilung heißt.

Die Berliner Polizei hat vom 24. Januar bis zum Dienstag 29 Blockaden gezählt. Wie der Tagesspiegel am Mittwoch online berichtete, habe es bis Montag 121 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen nicht angemeldeter Demonstrationen gegeben, knapp 50 Strafanzeigen wegen Nötigung, rund 30 wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie »eine geringe Anzahl« wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Beleidigung. Auch gegen Autofahrer, die Aktivistinnen von der Straße zerrten, werde ermittelt.

Waldschützer vor Gericht

Währenddessen erfahren Klimaschutzaktivistinnen und -aktivisten in Hessen Repression für ihren körperlichen Einsatz gegen den geplanten Ausbau der A 49 und für den Erhalt des Dannenröder Forstes. Am Mittwoch begann am Amtsgericht Alsfeld ein weiterer Prozess gegen eine 25jährige Aktivistin, der Landfriedensbruch vorgeworfen wird. Sie sei Mitte November 2020 im Bereich des Forstes »gemeinsam mit mindestens 40 weiteren Personen auf eine von mehreren Polizeibeamten bewachte Polizeiabsperrung zugerannt«, teilte das Gericht mit. Dabei hätten Unbekannte aus der Menge heraus »Signalraketen, Steine und Rauchtöpfe« in Richtung der Polizei geworfen, »um die Absperrung zu durchbrechen«. Die »Wurfgeschosse« hätten ihr Ziel allerdings verfehlt.

Zwei von drei geladenen Polizeizeugen hätten bereits zur Prozesseröffnung ausgesagt, die Angeklagte habe sich nicht geäußert, wie Gerichtssprecher Klaus Schwaderlapp im Gespräch mit jW sagte. Gegen den vorsitzenden Richter Bernd Süß, der schon den Prozess gegen die Dannenröder-Aktivistin »Ella« führte, stellte der Verteidiger beider Frauen, Tronje Döhmer, einen Befangenheitsantrag, wie das Onlinemagazin Oberhessen live am Mittwoch berichtete. Das Amtsgericht Alsfeld hatte bereits im Juni 2021 »Ella« unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Das Berufungsverfahren in dem Fall wurde am Mittwoch fortgesetzt.