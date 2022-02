Coronavirus dämpft Entwicklung

Frank Rumpenhorst/dpa Weniger Kontrollen, mehr Umsatz: Von Lockerungen versprechen sich kleine und große Krämer bessere Geschäfte

Es dürfte die wenigsten überraschen. Besonders ärmere europäische Regionen sind hart von der Coronapandemie getroffen worden, wie aus einem Bericht der Europäischen Union hervorgeht, den die EU-Kommission am Mittwoch präsentierte. Demzufolge wurde das Wachstum in wirtschaftlich schwächeren Regionen zwar durch die sogenannte Kohäsionspolitik angekurbelt. Doch die Pandemie habe Fortschritte teils wieder zunichte gemacht. So seien durch Zahlungen der EU zwischen 2012 und 2019 zunächst rund 17 Millionen weniger Menschen von Armut bedroht gewesen. Wegen der Pandemie seien indes 2020 fünf Millionen wieder dazugekommen. Vor allem ärmere Regionen, die vom Tourismus abhängen, waren demnach stark betroffen. In Südeuropa, zum Beispiel in Italien, Spanien oder Griechenland, seien viele Regionen weniger wirtschaftlich erstarkt.

Hierzulande war die Ökonomie den Angaben zufolge unter anderem in Brandenburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen besonders betroffen. Derweil heben immer mehr Bundesländer die sogenannte 2G-Regel für den Einzelhandel auf, was den Handelsverband Deutschland (HDE) hoch erfreut. »Die meisten Bundesländer sind mittlerweile auf den Pfad der Vernunft zurückgekehrt«, sagte HDE-Geschäftsführer Stefan Genth am Mittwoch der dpa. In Bayern ist die 2G-Vorgabe für den Einzelhandel bereits seit längerem ausgesetzt, nachdem der Verwaltungsgerichtshof die Einschränkung im Januar gekippt hatte. Auch in Niedersachsen hatte ein Gericht der 2G-Regel eine Absage erteilt. In beiden Bundesländern gilt seither eine FFP2-Maskenpflicht in den Geschäften.

So verfahren seit diesem Mittwoch auch Schleswig-Holstein, Brandenburg und Baden-Württemberg. Berlin will 2G erst später kippen. In Hamburg und Bremen wird die Regel in den kommenden Tagen voraussichtlich ebenfalls durch die Maskenpflicht ersetzt werden. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) stellte am Mittwoch in Aussicht, die Ministerpräsidentenkonferenz werde unter seinem Vorsitz die auf 2G basierenden Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel bundesweit abschaffen. Die Runde kommt am 16. Februar erneut zusammen.