Kapital kennt kein Pardon

Frank Sorge/imago Niedriglöhne sind die Voraussetzung für die deutschen Exportüberschüsse

Ungeachtet der größten Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg setzt das deutsche Kapital rücksichtslos seinen Exportkurs fort. Die Ausfuhren der Konzerne aus der BRD haben 2021 ein neues Rekordniveau erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Exporte um satte 14 Prozent auf einen Warenwert von rund 1,4 Billionen Euro. Sie lagen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Mittwoch damit sogar um 3,6 Prozent über dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019.

Die hohen Leistungsbilanzüberschüsse wurden durch verschärfte Konkurrenz ergaunert. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind die Kehrseite der exorbitanten Unternehmensgewinne. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Minijobber um 7,4 Prozent gestiegen, teilte die »Minijobzentrale« am Mittwoch mit. Zum Jahresende 2021 waren mehr als 6,2 Millionen solcher prekär Beschäftigten gemeldet, ein Zuwachs von mehr als 430.000.

Mit dem geringen Lohnniveau in der BRD können die Mitgliedstaaten der EU nicht mithalten, die neoliberale Verfasstheit der Euro-Zone nimmt ihnen die Luft zum Atmen – sie sind außerstande, ihre Währung abzuwerten, und müssen mittels »interner Abwertung« Löhne und Sozialausgaben kürzen.

Frankreich, nach Deutschland zweitgrößte Wirtschaftsmacht in der EU, bekommt den Druck zunehmend zu spüren. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hatte am Dienstag geklagt, das Handelsbilanzdefizit liege mit mittlerweile 84,7 Milliarden Euro »wie ein dunkler Fleck auf der Wirtschaft«. Als Ausweg sieht Le Maire nur eine neoliberale Rosskur: Es sei dringend nötig, die öffentlichen Finanzen »ins Lot« zu bringen.

Martin Höpner, Leiter der Forschungsgruppe Politische Ökonomie der europäischen Integration am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, befürchtet, dass die deutschen Überschüsse mittelfristig sogar weiter steigen könnten. »Die neuen Zahlen belegen, dass auch die Pandemiekrise den deutschen Leistungsbilanzüberschüssen nichts anhaben konnte. Die Größenordnung für 2021 liegt bei knapp sieben Prozent des BIP«, sagte Höpner am Mittwoch gegenüber jW. Der momentane Inflationsdruck in der Euro-Zone könnte dem deutschen Exportkapital weitere Zugewinne verschaffen. Schließlich seien in der Bundesrepublik 2021 nur »sehr moderate« Lohnabschlüsse erzielt worden, vor allem im öffentlichen Sektor. Es bleibe abzuwarten, ob andere Länder Deutschland hier folgten. »Wenn nicht, könnten sich im Euro-Raum mittelfristig unterschiedliche Inflationsraten verstetigen«, erläuterte Höpner. »Das würde den deutschen Exporteuren zusätzliche Kostenvorteile verschaffen. Wenn das geschieht, steht die Euro-Zone vor einer Belastungsprobe, die sich zu einer neuen Euro-Krise auswachsen könnte.«

Berlin spielt va banque. Finanzminister Christian Lindner (FDP) heizte die Krise am Dienstag abend weiter an. Beim Jahresauftakt der Deutschen Bank erteilte er einer Lockerung des EU-Stabilitätspakts eine Absage. Es sei nicht sinnvoll, daran zu rühren, und würde ein völlig falsches Signal senden, so Lindner. Er werde ferner darauf drängen, dass die »Schuldenbremse« ab 2023 wieder eingehalten werde. Dafür müssten Prioritäten gesetzt werden. »Nicht alles, was wünschenswert wäre, wird sofort finanzierbar sein. Wir müssen uns konzentrieren.«