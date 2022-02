»Die Taktiken änderten sich«

Alex Edelman/ZUMA Press/imago images Mit modernen Möglichkeiten zur Vernetzung: Demonstration im US-Bundesstaat Virginia (Charlottesville, 11.8.2018)

Sie organisieren gemeinsam für den 2. und 3. November eine Konferenz an der Hof­stra University in New York zu Antifaschismus im 21. Jahrhundert. Was hat Sie auf die Idee gebracht?

Mary Anne A. Trasciatti: Meine Überzeugungen beruhen auf meinen Wurzeln in der Arbeiterklasse und meiner Erziehung als Katholikin für soziale Gerechtigkeit. Frasers Engagement für diese Werte geht auf seine prägenden politischen Erfahrungen in Italien in den 1970er Jahren zurück. Als Akademiker prägt das Engagement für soziale Gerechtigkeit und Demokratie weiterhin unsere Arbeit. Der 100. Jahrestag des Aufstiegs des Faschismus zur Macht in Italien schien uns ein geeigneter Zeitpunkt, um über verschiedene Taktiken zur Bekämpfung des Faschismus zu diskutieren.

Was heißt für Sie Antifaschismus?

Fraser M. Ottanelli: Da die faschistische Ideologie den Widerstand gegen die Arbeiterbewegung, den Hypernationalismus, die Antidemokratie, die weiße Vorherrschaft und die Fremdenfeindlichkeit miteinander verbindet, kann der Widerstand gegen den Faschismus vielfältige Formen annehmen. Wenn wir ein wesentliches Element des Antifaschismus identifizieren sollten, dann wäre es das Bekenntnis zur Demokratie, sowohl in der Praxis als auch im Prinzip.

M. T.: Wer an die Demokratie glaubt, muss – unabhängig von der jeweiligen Ideologie – antifaschistisch sein. Aber man muss diese Überzeugung in die Praxis umsetzen: Debatten zulassen, und für die Bedürfnisse aller eintreten, nicht nur für die einiger weniger. Die Herrschaft einiger weniger Erleuchteter ist keine Demokratie. Wir retten die Demokratie nicht, indem wir diejenigen von der Teilnahme ausschließen, denen wir nicht zutrauen, das zu tun, was sie unserer Meinung nach tun sollten.

Wo sehen Sie Unterschiede in den Formen, Taktiken und Traditionen des Antifaschismus in den USA im Vergleich zu anderen Teilen der Welt?

F. O.: Der Faschismus ist eine globale Ideologie. Bei der Festlegung ihrer Taktik müssen Antifaschisten die nationale Geschichte, Kultur und Tradition berücksichtigen. Das gilt heute wie damals, zum Beispiel in den 1920er und 1930er Jahren. Jedoch ist der amerikanische Exzeptionalismus in vielen Bereichen der US-amerikanischen Kultur und Gesellschaft allgegenwärtig. Einige antifaschistische Aktivisten vertreten diesen Standpunkt, zum Beispiel die Tendenz, alle Übel auf »Trump« zu reduzieren und den weltweiten Aufstieg faschistischer Regimes zu ignorieren.

M. T.: Der Kampf für die Verteidigung demokratischer Rechte, für soziale Gerechtigkeit und gegen Rassismus war immer international und ist es weiterhin.

Wieviel Neuland werden neue Generationen Ihrer Meinung nach betreten müssen? Und was sind wichtige Lehren der Vergangenheit?

M. T.: Genauso wie sich der Faschismus nicht verändert hat, haben sich auch die Leitprinzipien des Antifaschismus, darunter der Internationalismus, nicht verändert. Was sich geändert hat, sind die Taktiken. Antifaschisten von heute haben zum Beispiel mit den sozialen Medien ein wertvolles Instrument. Private Plattformen wie Twitter haben ihre Grenzen, aber sie bieten Antifaschisten weltweit die Möglichkeit, Netzwerke aufzubauen und Ideen, Strategien und Taktiken auszutauschen. In dieser Hinsicht sind sie wie die Zeitungen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts – wobei die unabhängig betrieben werden konnten. Wie können Antifaschisten also soziale Medien am besten nutzen? Oder ist es illusionär, wenn wir glauben, dass wir das Haus mit den Werkzeugen des Eigentümers zerlegen können? Sollte das der Fall sein, wie können wir dann alternative Werkzeuge schaffen? Die Konferenz soll ein Forum bieten, um diese und andere Fragen zu erörtern, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen.