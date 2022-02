Unbezeichnete Zeichnungen

Rolf Zoellner/epd-bild/imago Bild-, Raum- und Selbstwahrnehmung: Gerhard Richter (Potsdam, 30.6.2018)

Im Düsseldorfer K21 ist derzeit die Ausstellung »Birkenau-Zyklus, Zeichnungen, Übermalte Fotos« zu sehen. Gerhard Richters »Birkenau«-Zyklus entstand 2014. Ihm liegen vier Fotografien zugrunde, die 1944 von Häftlingen des KZ Auschwitz-Birkenau heimlich und unter Lebensgefahr mit einer ins Lager eingeschmuggelten Kamera aufgenommen wurden. Die Fotos zeigen das Gelände um das Krematorium V. Es sind die einzigen Aufnahmen aus dem Vernichtungslager, die von den Internierten selbst aufgenommen wurden. Richter hatte die Fotos 2008 in einer Besprechung von Georges Didi-Hubermans Buch »Bilder trotz allem« entdeckt. Ende 2013 übertrug er Skizzen dieser Fotos auf vier große Leinwände, in der Hoffnung, diese eventuell in einer dunklen Grau-Schwarz-Weiß-Malerei auszuführen, vergleichbar der Bilderserie »18. Oktober 1977« aus dem Jahr 1987, gemalt nach Fotografien aus der Geschichte der Roten Armee Fraktion. Doch bald übermalte der Künstler die Skizzen, wobei er sich für eine komplexe, netzartige Abstraktion und in Abkehr von der Farbigkeit seiner abstrakten Malerei der vorherigen zwanzig Jahre mit einer minimalen Konfrontation der Komplementärfarben Grün und Rot sowie der Nichtfarben Schwarz und Weiß entschied. Die figurativen Darstellungen wurden weggerakelt.

Richter hatte sich bereits früher mit dem Problem der Darstellbarkeit der Erinnerung an den Holocaust beschäftigt. Der erste Versuch findet sich in seinem »Atlas«, versehen mit den Jahreszahlen »1965–1967«. Theodor W. Adorno hatte 1962 in seinem Radiovortrag »Engagement« dargelegt, dass eine mimetische oder ikonische Darstellung des Holocaust untragbar sei: »Die sogenannte künstlerische Gestaltung des nackten körperlichen Schmerzes der mit Gewehrkolben Niedergeknüppelten enthält, sei’s noch so entfernt, das Potential, Genuss herauszupressen. Die Moral, die der Kunst gebietet, es keine Sekunde zu vergessen, schliddert in den Abgrund ihres Gegenteils.«

An der Stirnwand des Raumes sind die vier fotografischen Vorlagen zu sehen, die auf den Abzügen der Fotos aus dem Vernichtungslager basieren. Dem vierteiligen »Birkenau«-Zyklus hängen vier »Graue Spiegel« gegenüber. »Glas Symbol (alles sehen/nichts begreifen)«, lautet dazu eine Notiz Richters von 1966. Die »Grauen Spiegel« sind keine monochromen Bilder, es geht auch hier um das Abbilden selbst, um Fragen der Bild-, Raum- und Selbstwahrnehmung. Heiner Müller schrieb einst: »Wer keinen Feind mehr hat, trifft ihn im Spiegel.«

Die Ausstellung wird ergänzt durch eine Auswahl aus Richters Werkgruppe der übermalten Fotos und durch neue Bleistiftzeichnungen, kleinformatige abstrakte Kompositionen, denen durch den Einsatz von Farbstiften malerische Anmutung zukommt. Die zumeist filigranen Zeichnungen sind datiert und haben Tagebuchcharakter. Richter, der der künstlerischen Gattung der Handzeichnung immer kritisch gegenüberstand, sagte einmal, er habe für seine Zeichnungen keine Bezeichnungen – außer »wenn etwas kommt«.

Die Galerie Schönewald Fine Arts zeigt 51 Aquarelle von Gerhard Richter aus den Jahren 1977 bis 1997. Diese Wasserfarbenblätter begleiten die Entwicklung der gleichzeitig entstandenen großformatigen »Abstrakten Bilder«. Sie sind als Versuch anzusehen, mit den via Zufallsprozess entstandenen Werken Wirkung, Zusammenspiel und Kontrast von Farben zu untersuchen. Neben vielfarbigen Aquarellen sind einige in dunklem Blau oder in Rot gehalten. Richter wäre nicht Richter, wenn er den abstrakten Kompositionen nicht auch figurative Bilder hinzugefügt hätte, wie etwa das auf den 8. September 1987 datierte Aquarell, auf dem ein Tisch und vier Stühle zu sehen sind. Dieses kleine Werk in Braun- und Orangetönen verweist auf das Gemälde »Tisch«, das in Richters Werkverzeichnis die Nr. 1 trägt.

Gerhard Richter wurde am 9. Februar 1932 in Dresden geboren. Er studierte von 1951 bis 1956 zunächst an der Hochschule für Bildende Künste in seiner Heimatstadt. 1961 begann er ein zweites Studium an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf. Von 1971 bis 1994 unterrichtete er an der Akademie als Professor für Malerei. Seit 1983 lebt Gerhard Richter in Köln. Bereits 1986 favorisierte der weltweit bekannte Meister des Stilwechsels für sich die Berufsbezeichnung »Bildermacher« gegenüber der des Malers, da er vor allem an Bildern interessiert sei.