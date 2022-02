Afrika am Katzentisch

Michael Tewelde/Xinhua/imago images »Afrikas Stimme muss auf globaler Ebene laut und deutlich zu hören sein«: AU-Sitzung in Addis Abeba am 6. Februar

Von den Konflikten, mit denen sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen seit 2010 beschäftigt hat, fanden oder finden 70 Prozent in Afrika statt. Mitzureden haben die Staaten des Kontinents dabei jedoch herzlich wenig. Im UN-Sicherheitsrat sind ihren Vertretern stets nur zwei bis drei Stühle am Katzentisch der nichtständigen Sitze vergönnt. Geht es nach der Afrikanischen Union (AU), soll sich das nun endlich ändern. In seiner Eröffnungsrede des zweitägigen Gipfels der Kontinentalorganisation am Sonnabend in Addis Abeba forderte Gastgeber Abiy Ahmed zwei ständige und fünf nichtständige Sicherheitsratssitze für afrikanische Länder.

»Afrikas Stimme muss auf globaler Ebene laut und deutlich zu hören sein«, erklärte der äthiopische Regierungschef. Dazu müsste der Kontinent in wichtigen internationalen Gremien entsprechend repräsentiert sein. »Heute, mehr als sieben Jahrzehnte nach Gründung der Vereinten Nationen, ist Afrika noch immer ein Juniorpartner ohne bedeutende Teilhabe oder Rolle im internationalen System«, kritisierte Ahmed.

Darauf, dass die Weltmächte wenig gewillt sind, daran maßgeblich etwas zu ändern, deutete allerdings schon die Referenz hin, die Äthiopiens Premierminister seiner Forderung voranstellte: Ahmed verwies auf den ­Ezulwini-Konsens von 2005. Bereits vor nunmehr 17 Jahren hatten die Vertreter der AU-Mitglieder in der gleichnamigen Region Eswatinis (damals noch: Swasiland) die Position ausgearbeitet, genau die jetzt angesprochene Forderung nach einer Reform des UN-Sicherheitsrats vorzubringen. Im März desselben Jahres wurde der Konsens auf einer außerordentlichen Sitzung des Exekutivrats der Afrikanischen Union in Addis Abeba angenommen. Anschließend passierte nicht mehr viel.

Formal eingebunden in die internationale Zusammenarbeit bei der Lösung von Konflikten auf dem eigenen Kontinent sind die Staaten Afrikas lediglich durch eine seit 2007 bestehende Kooperation zwischen dem Friedens- und Sicherheitsrat (Peace and Security Council, PSC) der AU und dem UN-Sicherheitsrat. Die beiden Gremien halten jährlich ein gemeinsames Treffen ab, das jedoch nur beratende Funktion hat. Im Oktober vergangenen Jahres sprach sich gar der UN-Sicherheitsrat in einer offiziellen Mitteilung für eine Stärkung der Partnerschaft mit der AU aus. In dem Dokument wurde der Fortschritt in der Zusammenarbeit bei der »Lösung von Konflikten und anderen Herausforderungen für Frieden und Sicherheit in Afrika« gelobt und zugleich angemahnt, dass die Zusammenarbeit in »eine systematische, operationale und strategische Partnerschaft, verankert in geteilten Werten und einem starken Engagement für internationale Kooperation«, weiterentwickelt werden solle, die sich zudem an »die komplexen Sicherheitsherausforderungen des Kontinents« anpasse.

Von einer Aufnahme von AU-Vertretern in den Sicherheitsrat war in dem Papier jedoch keine Rede. Statt dessen hakt es in der Kooperation zunehmend am lieben Geld. Mangelnde Möglichkeiten der AU, UN-Mittel zur Unterhaltung von Interventionen »als vorhersehbare und nachhaltige Zuwendungen« zu bekommen, »bleibt ein Streitpunkt zwischen den Räten«, analysierte das in Südafrikas Hauptstadt Pretoria ansässige Institute for Security Studies im vergangenen November. Problematisch ist demnach vor allem die Finanzierung AU-geführter Einsätze.

Eine Lösung für die Problematik scheint vorerst nicht in Sicht. UN-Generalsekretär António Guterres, der dem AU-Gipfel per Videobotschaft zugeschaltet war, bemängelte unverbindlich, dass »Ungerechtigkeit im globalen System tief verankert« sei und Afrika dafür »den höchsten Preis« zahle. Ein paar wenige Lichtblicke gibt es allerdings auch. Bereits auf der UN-Sicherheitsratssitzung im vergangenen Oktober hatten sich sowohl Norwegens Premierminister Jonas Gahr Støre als auch Indiens Außenminister ­Subrahmanyam Jaishankar für eine Ausweitung des Gremiums zugunsten zusätzlicher Sitze für afrikanische Vertreter ausgesprochen.