Thibault Camus, Pool/AP Photo via dpa Macron (l.) am Dienstag auf der Pressekonferenz mit Selenskij in Kiew

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij angekündigt, dass die Beratungen zur Umsetzung des Minsker Friedensplans fortgesetzt werden. Die Gespräche von Vertretern Russlands und der Ukraine würden am Donnerstag in Berlin auf Beraterebene im sogenannten Normandie-Format unter Teilnahme Frankreichs und der BRD weitergehen, sagte Macron am Dienstag in Kiew. »Wir haben jetzt die Möglichkeit, diese Verhandlungen voranzubringen.« Am Dienstag abend nach jW-Redaktionsschluss wurde der französische Präsident mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda in Berlin bei Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet.

Mit Blick auf seinen Besuch in Moskau am Montag erklärte Macron in Kiew, es gebe »konkrete, praktische Lösungen«, um die Spannungen zwischen dem Westen und Russland abzubauen. Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, erklärte am Dienstag, das über fünf Stunden dauernde Gespräch zwischen Wladimir Putin und Macron sei »sehr konstruktiv« gewesen.

Nachdem bereits am Montag die Außenminister der Slowakei, Tschechiens und Österreichs die Kontaktlinie im Donbass besucht hatten, ließ sich auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) am Dienstag die Lage vor Ort schildern. »Wir werden diese Aggression von russischer Seite nicht militärisch lösen können«, so Baerbock. Ihr Amtskollege Dmitri Kuleba sagte in Kiew derweil, er sehe keine Verbesserung der Lage an der Grenze zu Russland. Wichtig sei, dass Kiew »die Unterstützung von Freunden und Partnern für die diplomatische Abschreckung Russlands« habe.

Bereits einen Tag zuvor hatte der ukrainische Verteidigungsminister Alexej Resnikow erklärt, das Land erhalte derzeit Waffen, von denen es »früher nur hätte träumen können«. Er kündigte ein Militärmanöver zwischen dem 10. und 20. Februar an. Eingesetzt würden unter anderem »Bayraktar«-Drohnen und »Javelin«-Panzerabwehrraketen.

Unterdessen hat die Mission der Volksrepublik China bei der EU am Dienstag erklärt, Beijing lehne die Erweiterung der NATO ab. Das Kriegsbündnis betreibe »Blockpolitik und Konfrontation«, was »nicht förderlich für die globale Sicherheit und Stabilität« sei, heißt es in dem Dokument.