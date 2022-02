Streik im Gesundheitswesen

Tolga Ildun/ZUMA Wire/imago images

In der Türkei haben am Dienstag Beschäftigte des Gesundheitswesens gestreikt. Wie hier in Istanbul gingen sie in mehreren Städten gegen schlechte Arbeitsbedingungen und für bessere Bezahlung auf die Straße. Die Gehälter liegen derzeit nur knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn. Weitere Forderungen waren kürzere Schichten, Maßnahmen zum Schutz vor verbalen und körperlichen Übergriffen durch Patienten oder deren Angehörige sowie die Einstufung von Covid-19 als Berufsrisiko, wie die Gewerkschaften bekanntgaben. (jW)