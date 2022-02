Milliarden für Chipindustrie

Martin Schutt/dpa-Zentralbild Siliziumwafer, der für die Halbleiterherstellung geprüft wird (Erfurt, 24.2.2015)

Die EU-Kommission will die Herstellung von Halbleitern in der EU ankurbeln und dafür rund 43 Milliarden Euro aus öffentlichen und privaten Mitteln zur Verfügung stellen. Damit würden Vorkehrungen getroffen, »zukünftige Schocks für unsere Wirtschaft zu vermeiden, wie wir sie mit den derzeitigen Versorgungsengpässen bei Chips sehen«, erklärte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Dienstag, wie AFP berichtete. Brüssel will damit auf die anhaltende Knappheit von Mikrochips in der Industrie reagieren. Mit dem sogenannten Chips Act will die EU unabhängiger von Asien werden. Die Halbleiter werden derzeit zu einem Großteil in China, Taiwan und Südkorea hergestellt.

Brüssel strebt an, den Weltmarktanteil der EU bis zum Jahr 2030 auf 20 Prozent mehr als zu verdoppeln. Zuletzt wurde ein Rückgang ihres Marktanteils auf neun Prozent der weltweiten Produktion verzeichnet. Dafür will die EU-Kommission elf Milliarden Euro für die Forschung an Chips ausgeben. Die Mittel sollen rund zur Hälfte von der EU und zur Hälfte von den Mitgliedstaaten kommen. Weitere mehr als 30 Milliarden Euro sollen aus laufenden EU-Projekten kommen. Mit staatlichen Beihilfen soll zudem die Ansiedlung von Konzernen aus Drittstaaten gefördert werden, die dann ihrerseits investieren sollen. »Europa braucht fortschrittliche Produktionsanlagen, die natürlich mit hohen Vorlaufkosten verbunden sind«, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Vorstellung des Chips Act.

Am Dienstag erklärte Alexander Ulrich, Linke-Abgeordneter und Sprecher der Partei für europäische Wirtschaftspolitik, gegenüber jW: »Es darf beim European Chips Act nicht um ein technologisches Wettrüsten mit den Weltmächten China und USA gehen, sondern die

Fördergelder müssen an klare soziale und ökologische Kriterien geknüpft werden.« Ein »grüner Standortnationalismus«, der technologische Modernisierung als Exportstrategie erkläre, basiere auf billigen Ressourcen aus dem globalen Süden und sei nicht verallgemeinerbar, so Ulrich.