EM statt WM

London. Die Fußballverbände Großbritanniens wollen sich gemeinsam um die Austragung der Europameisterschaft 2028 bewerben. »Es wäre eine Ehre und ein Privileg, die Euro 2028 gemeinsam auszurichten und ganz Europa willkommen zu heißen«, hieß es in einer Stellungnahme der Verbände. Pläne, zusammen die WM 2030 auszurichten, wurden in diesem Zuge aufgegeben. Für die Bewerbung um die EM 2028 wurden bereits Mittel in Höhe von umgerechnet 3,3 Millionen Euro für eine Machbarkeitsstudie zugesagt. (sid/jW)