Thaier Al-Sudani/REUTERS Mané macht’s: Senegals Spieler bejubeln ihren Sieg im Elferschießen am Sonntag in Jaunde (Kamerun)

»Besser als ein Land zu kennen ist es, in einem Land einen Mann zu kennen«, so ein Sprichwort aus Burkina Faso. Im Rheinland könnte man Edmond Tapsoba kennen, der spielt zwar nur für Bayer Leverkusen, lebt aber in Köln. Beim Afrikacup gehörte er mit Kapitän Bertrand Traoré zu den Stützen seiner Mannschaft, die nach dem Viertelfinalsieg über Tunesien (1:0) im Halbfinale auf den Senegal traf, der sich mit 3:1 ungefährdet gegen Äquatorialguinea durchgesetzt hatte. 70 Minuten lang hielten die Burkiner das Spiel offen, ehe die Senegalesen ihre physische und spielerische Überlegenheit ummünzen konnten. Nach der Entscheidung zum 3:1-Endstand – Sadio Mané lupfte wunderschön aus vollem Lauf – schwenkte Trainer Aliou Cissé einmal mehr die langen Rastas.

Für das zweite Semifinale hatte sich Gastgeber Kamerun mit 2:0 gegen ein chancenloses Gambia durchgesetzt. Nun ging es gegen Ägypten, das sich im engsten Viertelfinale mit 2:1 nach Verlängerung gegen Marokko behauptet hatte. Den frühen Rückstand hatten Salah (53.) und der eingewechselte Trezeguet (100.) gedreht.

Am Morgen des Halbfinales eine Kurznachricht vom alten Kameruner Nachbarn: »Können leider nicht zusammen gucken, muss arbeiten.« Blieb also der Onlinestream auf dem Laptop allein in der heimischen Küche. Auf ägyptischer Seite war die Aufregung groß, als Samuel Eto’o, nunmehriger Präsident des kamerunischen Fußballverbands Fecafoot, das anstehende Spiel mit einem »Krieg« verglich. Derlei Überhöhung mag man bedauern, doch nicht überbewerten. Zumal Eto’o nicht nur ein einst überragender Spieler ist: viermaliger afrikanischer Fußballer des Jahres, zweifacher Sieger des Afrikacups, Champions-League-Sieger. Er nannte einst auch, was man in Europa alles vergesse: »dass die Vorfahren sich überall ausgebreitet, die ganze Welt versklavt und ihnen alles weggenommen haben«. Und dann beschwere man sich, »dass die Leute, die nichts haben, ein Stück vom Kuchen wollen«. An diese Worte erinnerte 2019 Otto Addo, einst ghanaischer Nationalspieler und heutiger Kotrainer bei Borussia Dortmund. Die Kriegsmetapher hat schlicht einen anderen Klang, wenn du nicht zu den Siegern der Geschichte gehörst. Das galt am Ende auch auf dem Platz: Für Kamerun vergab der ehemalige Sandhausener Michael Ngadeu-Ngadjui zwei Großchancen – einmal ging der Ball ans Lattenkreuz. Nach 120 mauen und torlosen Minuten wurde die Entscheidung mal wieder vom Punkt getroffen. So kläglich die Löwen dreimal vergaben, so sicher zeigten sich die Pharaonen beim 3:1 Sieg im Elferschießen.

Das kleine Finale schien nicht zu versöhnen: 0:3 lag man in der 49. Minute gegen Burkina Faso hinten. Doch schlugen die Löwen mit Toptorjäger Vincent Aboubakar zurück: 1:3, 2:3, 3:3 – eine kleine Ewigkeit brauchte die Videoanalyse, um den Ausgleich anzuerkennen. Der dabei verletzte Aboubacar Sawadogo wurde vom Platz getragen, mit Farid Ouédraogo kam der dritte Burkiner Keeper rein. Der machte im Elfmeterschießen eine allzu schwerfällige Figur, der Gastgeber ließ sich die Bronze nehmen.

Vor dem Endspiel ging ein treffendes Fazit um: Für den Cup waren viele Spieler aus dem laufenden europäischen Betrieb aufgebrochen. Dass einige der Topligen während des Turniers eine Woche lang pausierten, spricht für die Qualität der Akteure. Was ihnen anders als den Kollegen bei einer Europameisterschaft nicht vergönnt war: mehrwöchige Trainingslager, um Standards und Laufwege einzustudieren, sich zu akklimatisieren. Das mochte auf die Qualität der Spiele gedrückt haben.

Derweil war er angerichtet, der Showdown zwischen den Liverpooler Teamkollegen Salah und Mané. Auf dem Papier war der Senegal favorisiert. Die Senegalesen kicken für Chelsea, Paris Saint-Germain, Neapel, Bayern, Liverpool oder Leicester City. Zeit also, nach dem verlorenen Finale von 2019 den ersten Titel zu holen. Der Vorteil für den siebenfachen Afrikameister Ägypten: Man kennt sich größtenteils aus Kairo. Verstärkung kam aus Liverpool, von Arsenal und, nun ja, aus Stuttgart. Der spielerischen Klasse der Teranga-Löwen begegneten die Pharaonen mit überhartem Spiel. Nach einer Grätsche in Minute vier zeigte Schiedsrichter Victor Gomes auf den Punkt, doch Mané scheiterte an Elferkiller Abou Gabal. Auf der anderen Seite, 43. Minute: Salah über rechts, Weltklasse gespielt, Weltklasse gehalten, das Ding hätte in den Winkel gepasst. Ansonsten passierte wenig; zum fünften Mal im Turnier hieß es nach 120 Minuten 0:0. Für Ägypten war es das dritte Elferschießen, doch auch wenn Gabal meist in die richtige Ecke tauchte und einen parierte – am Ende war es Mané, mit dessen plaziertem Schuss drei stolze afrikanische Farben obsiegten: Grün für die Fruchtbarkeit, Rot für den Kampf gegen den Kolonialismus, Gelb für die Freiheit. Von dort solltest du wen kennen.