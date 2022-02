Nachschlag: Helme für Faschisten

Friso Gentsch/dpa/dpa-Bildfunk Bald versehen mit ukrainischen Wolfsangeln, die schon ein bisschen aussehen wie die Abkürzung einer Naziorganisation?

Die Bundeswehr liefert also Helme für die faschistischen ukrainischen Freiwilligenbrigaden. Das war eines der interessanteren Details, die heraushören konnte, wer die Diskussion zum Thema »Worte oder Waffen – wo steht Deutschland in der Ukraine-Krise?« bei Anne Will mitverfolgte. Natürlich soll es bei dem Kopfschutz nicht bleiben. »Die Ukraine braucht Kriegsschiffe, Luftabwehr, um die russischen Panzer aufzuhalten«, ereiferte sich der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk. Am Montag morgen im Deutschlandfunk trat er gleich wieder an und meinte, dass die Ukrainer bereits die Abgase der zum Überfall bereiten russischen Panzer in der Nase spürten. Wie wäre es da mit einem Faktencheck? Die von Anne Will in Kiew konsultierte Korrespondentin Ina Ruck glaubt nicht an einen bevorstehenden Angriff, und am Montag antwortete Reporterin Martha Wilczynski aus dem ostukrainischen Mariupol auf die Frage, ob die Lage im Grenzgebiet zu den »Donbass-Republiken« tatsächlich so angespannt sei: »Kein bisschen.« (jt)