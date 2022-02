Hans Neuenfels verstorben

Der renommierte Theater- und Opernregisseur Hans Neuenfels ist tot. Er starb am Sonntag abend im Alter von 80 Jahren in Berlin, wie seine Familie am Montag über einen Anwalt mitteilte. Der in Krefeld geborene Regisseur hatte seine Schauspiel- und Regieausbildung in Wien begonnen und dort seit Mitte der 1960er Jahre inszeniert. Er arbeitete unter anderem am Theater Heidelberg, dem Stuttgarter Staatstheater und dem Schauspiel Frankfurt am Main. Ende der 1980er Jahre war er Intendant der Freien Volksbühne in Westberlin. Bekannt wurde Neuenfels auch als Opernregisseur mit Inszenierungen etwa von ­Verdi- und Mozart-Opern in Frankfurt, Berlin, Bayreuth und Wien. 2005 und 2008 wurde er als Opernregisseur des Jahres ausgezeichnet, 2016 erhielt er den Deutschen Theaterpreis »Faust« für sein Lebenswerk. Neben seiner Theaterarbeit drehte er ­Filme über Dichter wie Kleist und Robert Musil. Neuenfels war mit der Wiener Schauspielerin Elisabeth Trissenaar verheiratet. Das Paar lebte in Berlin und hat einen Sohn, den Kameramann Benedict Neuenfels, der mehrfach mit dem Deutschen Kamerapreis und 2019 mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde. In Berlin soll eine Trauerfeier stattfinden, wie der Anwalt der Familie mitteilte. (dpa/jW)