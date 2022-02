Einen Vorleser finden

Museum für Religionsgeschichte Sankt Petersburg Umschlagpunkt Oktoberrevolution: Die Religion ist noch wirkmächtig, aber nicht mehr mit der Staatsmacht verknüpft (Plakat von Wladimir Menschikow, 1975)

Allerlei lustige Götzen tanzen fröhlich im Kreis. Aus dem Hintergrund eilt Jesus herbei, ein putziges kleines Teufelchen an der Hand, und darf sicherlich auch bald mitmachen. Schließlich vergnügen sich bereits nicht nur Gottvater, sondern auch Totempfähle und ein Bäumchen, das seine Wurzeln als Beine benutzt. Der Text dazu lautet: »Ist es nicht egal, woran die Leute glauben? Ans Eisen, an einen Baumstamm, an einen nicht existierenden Gott? Je ignoranter die Leute sind, je schwächer die Vernunft ist, desto stärker der Glaube.«

Dmitri Moors Plakat »Der Reigen« von 1924 verweist auf einen Umschlagpunkt. Die verschiedenen Glaubensrichtungen sind noch wirkmächtig (sonst müsste man gegen sie keine Propaganda aufbieten). Doch ist Religion nicht mehr mit der Staatsmacht verknüpft, die Vernunft ist gestärkt, und das Alte beginnt, lächerlich zu werden.

Die Ausstellung »Boga njet! – Es gibt keinen Gott! Antiklerikale und antireligiöse Plakate aus der Sowjetunion« ist mit etwa dreißig Exponaten zwar ziemlich überschaubar, doch in mehrerlei Hinsicht sehenswert. Der zeitliche Rahmen ist weit gefasst, von der Bürgerkriegszeit bis in die 1970er Jahre. Fast alle einprägsamen Aspekte der ­Religions- und Kirchenpolitik sind vertreten. Auch überzeugt die künstlerische Qualität der meisten Plakate. Die ästhetischen Mittel sind einprägsam, doch kaum je platt. Die Oktoberevolution, der sowjetische Aufbau fanden Künstler, die das genaue Hinschauen einüben wollten und sich auf das Interesse ihres Publikums verließen.

Eine große Rolle spielte von Beginn an die Schrift. Das überrascht angesichts einer 1917 noch weitgehend analphabetischen Bevölkerung. Vermutlich setzten die Künstler auf Kollektivität: darauf, dass irgendwer sich zum Vorlesen finden würde, mit der unweigerlichen Folge einer Diskussion über die Plakate.

Organisiert wurde die Ausstellung vom Berliner Institut für vergleichende Staat-Kirche-Forschung und dem Religionswissenschaftlichen Institut der Universität Leipzig, dessen Studierende sich an der Kommentierung der Plakate beteiligten. Das Ergebnis überrascht angenehm: Statt totalitarismustheoretischer Gegenpropaganda finden sich sachliche Erklärungen der Motive und ihrer historischen Zusammenhänge. Der Leipziger Religionswissenschaftler Horst Junginger, der als Kurator die Ausstellung bei ihrer Eröffnung umriss, zeigte denn auch den bolschewistischen Kampf gegen die Kirche als Kampf gegen den Zarismus. Nicht erst die Revolutionäre hatten die Religion politisiert, sondern zuvor die Kirchenspitze, indem sie die zaristische Herrschaft und danach im Bürgerkrieg die konterrevolutionären Weißen unterstützte. Allerdings habe, so Junginger, eine religionsfeindliche Politik sozialistischer Länder auch eigentlich Sympathisierende ins gegnerische Lager getrieben. Als Religionswissenschaftler weiß er, dass sich in der Praxis nicht die allerechteste Substanz eines Glaubens durchsetzt, sondern die Gläubigen sich heraussuchen, was sie gerade brauchen können. Und in diesem Zusammenhang sah er in der Gegenwart Religion als mögliche Basis dafür, einen Krieg zu vermeiden.

Die ausgestellten Plakate sind Leihgaben des Staatlichen Museums für Religionsgeschichte St. Petersburg. Zu besseren, Leningrader, Zeiten wurde es 1932 als »Museum für Atheismus« gegründet, damals in den umgewidmeten Räumen der Kasaner Kathedrale. Von einer solchen kämpferischen Haltung zeugen besonders die frühesten Exponate aus dem Bürgerkrieg. In Wiktor Denis »Die rote Armee besiegt für immer die Feinde des Volkes« hat ein mächtiger Rotarmist bereits den Zaren zertreten, ein blutender Kapitalist liegt auch schon tot da, ein besiegter Pope fällt gerade herab, während ein Kulak mit dem Bajonett aufgespießt wird.

Spätere Plakate zeigen ebenfalls Großbauern als Hauptfeinde. Auf Michail Rabinowitschs »Kampf gegen Religion ist Kampf für den Sozialismus« von 1930 sieht man unten links einen herauffahrenden Traktor, der für moderne Kolchosen steht. Oben rechts steht eine Fabrik. Der Weg wird blockiert von einem Popen, einem Rabbi, einem Mullah und einem freikirchlichen Pastor – doch hinter ihnen verbirgt sich, zwergenhaft und lachend, ein Kulak als das eigentliche Hindernis auf dem Weg aufwärts zum Sozialismus.

Im folgenden Jahrzehnt der antifaschistischen Industrialisierung zeigen Plakate Saufbolde an kirchlichen Feiertagen, die ihre Arbeit versäumen. Andere Motive setzen Wissenschaft gegen Irrationalität. Man sieht auch ein Mädchen, das der Schule zustrebt, doch an den Haaren von einer älteren Verwandten zurückgerissen wird, um es in die Kirche zu zwingen. Mag der Staat sozialistisch sein – in der Fläche, auf dem Dorf muss er sich noch durchsetzen. Erst 1940 entstand Semen Malts »Endgültig die Parandscha vernichten«, also eine burkaähnliche Verhüllung. Eine fröhliche Gruppe unverschleierter Frauen strebt einer Fabrik zu. Manche halten Bücher in der Hand, eine trägt einen Hammer, eine andere lässt erleichtert ihre Parandscha wegfliegen. Sie alle haben sich von schlechten Traditionen befreit. Eine solche politische Rücksichtslosigkeit gegenüber »Kultur« wünscht man sich fürs Heute.