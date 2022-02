FDP im Oppositionsmodus

Hannibal Hanschke/Pool/REUTERS Weisungsgebunden: Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler (Berlin, 26.2.2021)

Für die Mehrheit der Bevölkerung dürfte er so etwas wie das Gesicht der Pandemiebekämpfung sein: Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Institutes (RKI). Für die FDP ist der in den Medien dauerpräsente Mediziner zuletzt dagegen eher Zielscheibe für Kritik. Am Wochenende griffen führende Politiker der Partei, bei der offenbar immer noch nicht ganz angekommen ist, dass sie jetzt in der Regierung sitzt, den Behördenchef heftig an – vor allem wegen der Entscheidung des RKI zum Genesenenstatus. »Ich kann mich kurz fassen in dieser Sache: Der Präsident des RKI, Herr Professor Wieler, genießt nach wie vor das volle Vertrauen der Bundesregierung«, stellte sich Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag im Namen der Ampelregierung hinter den Virologen.

Auftakt der Debatte war eine Breitseite des designierten FDP-Generalsekretärs Bijan Djir-Sarai am Sonnabend im Interview mit dem Spiegel. Mit Verweis auf die vom RKI Mitte Januar überraschend verkündete Verkürzung des Coronagenesenenstatus von sechs auf drei Monate hatte Djir-Sarai erklärt, Wieler könne sich »des Vertrauens der FDP« aufgrund dieser »neuerlichen Verfehlung, die ja leider keinen Einzelfall darstellt«, nicht mehr sicher sein. Er habe »großen Respekt« vor den Leistungen des RKI-Chefs, so der FDP-Mann. Aber es gehe »in diesen schwierigen Zeiten« auch immer um »verantwortungsvolle und transparente Kommunikation«. Diese Kritik bezog sich darauf, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) über die Entscheidung des Institutes nicht informiert worden war, wie Lauterbach kürzlich selbst in der ZDF-Talkshow »Maybrit Illner« erklärt hatte.

Der Kritik von Djir-Sarai schlossen sich weitere FDP-Politiker an. »Mit der Veränderung des Genesenenstatus quasi über Nacht hat RKI-Chef Wieler erneut Irritationen ausgelöst«, erklärte FDP-Präsidiumsmitglied Michael Theurer gegenüber dem Spiegel. Er forderte, dass der Bundestag künftig über den Genesenenstatus entscheidet. Ähnlich äußerte sich FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle. Die neue Bundesregierung habe sich vorgenommen, über wichtige Coronaentscheidungen im Parlament zu befinden. Er warf dem RKI vor, »viel Vertrauen zerstört« zu haben.

Den Vogel schoss Parteivize Wolfgang Kubicki ab, der immer wieder mit Kritik an Coronamaßnahmen hervortritt. »Die Behauptung, dass Deutschland vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen ist, gehört schlicht ins Reich der alternativen Fakten«, polterte er am Sonntag auf Facebook. Er frage sich, wie die »Nibelungentreue« der Grünen zur Politik der Vorgängerregierung und zum Robert-Koch-Institut bei denjenigen ankommt, »deren Existenz wegen einer Politik der unvollständigen Information und einer dauerhaften Kommunikation der Angst gefährdet oder gar ruiniert wurde«, so Kubicki.

Den Koalitionspartner attackierte der Liberale, weil die Grünen sich hinter Wieler gestellt hatten. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) schrieb am Sonnabend bei Twitter, der RKI-Chef habe in der Pandemie »unfassbar viel geleistet«. Die Grünen-Gesundheitsexpertin Kordula Schulz-Asche bezeichnete gegenüber dem Spiegel die Kritik an Wieler als »völlig unangemessen«. Bei der Frage des Genesenenstatus hätte es eine bessere Kommunikation mit dem Gesundheitsministerium geben können. Zur Frage, ob über die Länge des Genesenenstatus im Parlament entschieden werden sollte, sagte Schulz-Asche: »Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir jetzt mit populistischen Forderungen Aktion vortäuschen.«

Noch deutlicher wurde Ates Gürpinar, Gesundheitspolitiker der Fraktion Die Linke im Bundestag. »Der Ampelstreit über Herrn Wieler beleidigt den politischen Intellekt«, erklärte er am Montag gegenüber junge Welt. Die FDP habe den Beschluss mitgetragen, Kompetenzen wie die Entscheidung über den Genesenenstatus aufs RKI zu übertragen, und wolle sich »nun rauswinden, weil die Ergebnisse missfallen«. Das tatsächliche Problem sei die Kommunikation gewesen, nicht der Inhalt. »Angesichts des sonstigen Sendungsbewusstseins des Gesundheitsministers finde ich es befremdlich, dies nun auf dem Rücken des RKI-Chefs auszutragen«, so Gürpinar.