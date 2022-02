BRD will NATO-Flanke verstärken

Arne Immanuel Bänsch/dpa Übergabeappell von Bundeswehr-Soldaten in Rukla (4.2.2019)

Die NATO-Ostflanke soll durch zusätzliche deutsche Truppen verstärkt werden. So könnte die Bundeswehr-Präsenz in der früheren Sowjetrepublik Litauen etwa verdoppelt werden. Tobias Lindner, Staatsminister im olivgrün geleiteten Außenministerium, nannte am Montag im Deutschlandfunk eine anvisierte Größenordnung von bis zu eintausend Soldatinnen und Soldaten. In den kommenden Tagen soll demnach über die Aufstockung des Kontingents entschieden werden. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums teilte mit, es seien bereits Kräfte dafür »vorgemerkt«.

In Litauen, seit 2004 Mitglied der Kriegsallianz, befinden sich bereits rund 500 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Sie stellen damit etwa die Hälfte des dort stationierten NATO-Gefechtsverbands. Lindner spielte die Bedeutung der möglichen Aufstockung herunter. Gegenüber dem Sender sagte er, auch eine Verdopplung des deutschen Kontingents könne von Moskau nicht ernsthaft als Bedrohung interpretiert werden. Wie zur weiteren Relativierung wies er darauf hin, dass es auch in der Vergangenheit im Baltikum schon deutsche Kontingentstärken von 800 bis 1.000 Soldaten gegeben habe – den Vernichtungskrieg der Wehrmacht offensichtlich nicht mitgezählt. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin sagte am Montag, derzeit werde mit Vilnius darüber beraten, »in welcher Größenordnung« die Verstärkung erfolgen solle.

Wo bürgerliche Politiker die Kriegstrommel rühren, schlagen führende Militärs andere Töne an. So sagte Litauens Armeechef Valdemaras Rupsys am Montag, es gebe »zu diesem Zeitpunkt weder taktisch noch operativ eine direkte Bedrohung« durch Russland. Bei seinem Besuch in Litauen sagte der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, am selben Tag laut Nachrichtenagentur BNS: »Bis jetzt sehen wir keinerlei Absicht: Wir erwarten keinen Angriff Russlands auf NATO-Gebiet – weder direkt noch über Belarus.«

»Um keinen Preis darf sich Deutschland in einen Krieg mit Russland treiben lassen«, erklärte Sevim Dagdelen, Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss, am Montag. Notwendig seien Sicherheitsgarantien für alle Seiten statt immer neuen Säbelrasselns. »Das letzte, was es in der aufgeladenen Situation braucht, ist ein weiterer Auslandseinsatz der Bundeswehr im Rahmen der NATO an der russischen Grenze.«