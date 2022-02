Erneut verwüstet

Alkis Konstantinidis/REUTERS

Nur zwei Wochen nach dem letzten verheerenden Tropensturm hat Zyklon »Batsirai« auf der vor Afrikas Ostküste liegenden Insel Madagaskar schwere Schäden angerichtet. Mindestens 20 Menschen kamen nach jüngsten Behördenangaben vom Montag ums Leben. Tausende Häuser stehen unter Wasser oder wurden komplett wie hier in Fianarantsoa zerstört, mindestens 55.000 Menschen wurden obdachlos. Der Süden von Afrika befindet sich derzeit in der Zyklonsaison, Experten zufolge nehmen die Stürme durch den Klimawandel jedoch an Stärke zu. (dpa/jW)