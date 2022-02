Präsidentenkür verschoben

Ahmed Saad/REUTERS Streitpunkt Sebari: Gegen den KDP-Politiker gibt es Korruptionsvorwürfe (Bagdad, 11.9.2014)

Die Wahl des irakischen Präsidenten ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Nach Boykottaufrufen verschiedener politischer Blöcke waren am Montag nur 58 der 329 Abgeordneten im Parlament von Bagdad erschienen. Erforderlich ist eine Zweidrittelmehrheit, berichtete AFP. Streitpunkt ist die Kandidatur des Politikers Hoschjar Sebari von der Demokratischen Partei Kurdistans (KDP). Das Oberste Gericht Iraks hatte seine Kandidatur am Sonntag überraschenderweise gestoppt.

Die Entscheidung wurde mit Korruptionsvorwürfen begründet, die von Abgeordneten der Patriotischen Union Kurdistans (PUK) gegen Sebari erhoben worden waren. Das Präsidentenamt im Irak wird seit der US-Invasion 2003 von einem Kurden ausgeübt, quasi als Balance zum schiitisch-arabischen Premier und sunnitisch-arabischen Parlamentsvorsitzenden.

2005 wurde der PUK-Vorsitzende Dschalal Talabani Präsident des Irak. Die nach der KDP zweitgrößte Partei der Autonomen Region Kurdistans sollte ein Gegengewicht zu der in Erbil (kurdisch: Hewler) regierenden KDP werden. Auch der vom Barsani-Clan regierten KDP kam die Personalie entgegen, weil sie ihre Macht in Südkurdistan ungern mit Talabani teilen wollte und ihn nach Bagdad loswurde. Da Talabani allerdings 2017 starb und die PUK zerstritten und geschwächt ist, will die KDP auch dieses Amt selbst besetzen. 2018 zog sich die Wahl des amtierenden Staatschefs Barham Salih (PUK) aufgrund unzähliger Hinterzimmerdeals ebenfalls in die Länge.

Das Problem: Solange es keinen Präsidenten gibt, gibt es auch keine Regierung. Das Staatsoberhaupt muss innerhalb von 15 Tagen nach seiner Wahl einen Regierungschef aus dem größten Parteienblock ernennen. Nach den Wahlen im Oktober kam keine Regierung zustande. Die größte Parlamentsfraktion, die von dem schiitischen Kleriker Moktada Al-Sadr angeführt wird, hatte bereits am Sonnabend angekündigt, die Wahl am Montag zu boykottieren. Sie unterstützt Sebaris Kandidatur. Anschließend sprachen sich weitere wichtige Parteien gegen eine Wahl aus.