Bundespräsidentenwahl: Freie Wähler nominieren Kandidatin

Matthias Balk/dpa

München. Die Freien Wähler haben eine eigene Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl am 13. Februar nominiert: die Physikerin Stefanie Gebauer aus Kremmen in Brandenburg. Das teilten die Freien Wähler am Donnerstag abend mit. Gebauer sei »eine junge Powerfrau Anfang 40 aus der Kommunalpolitik, studierte Physikerin, die für die politische Mitte, Verantwortungsübernahme und Zukunftsoptimismus steht«, sagte Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Die Landtagsfraktionen aus Bayern, Rheinland-Pfalz und Brandenburg hätten ebenfalls einstimmig für Gebauer plädiert. Die konservativ bis liberal orientierten Freien Wähler, die in Bayern eine Regierungskoalition mit der CSU bilden, entsenden insgesamt 18 Wahlleute in die Bundesversammlung am 13. Februar. Die Wiederwahl von Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier (SPD) gilt dort als völlig sicher – neben den Ampelparteien hat auch die Union ihre Unterstützung signalisiert. Eigene Kandidaten haben noch Die Linke und die AfD nominiert. (dpa/jW)