Moskau kritisiert Verlegung von US-Soldaten nach Europa

Frank May/dpa Ein »destruktiver Schritt«: Biden will 2.000 weitere US-Soldaten nach Europa verlegen

Moskau. Russland hat die angekündigte Verlegung von rund 2.000 US-Soldaten nach Europa als »destruktiven Schritt« kritisiert. Damit nähmen die militärischen Spannungen zu, warnte Vizeaußenminister Alexander Gruschko am Mittwoch abend in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Der Spielraum für politische Entscheidungen werde verengt, »zur Freude der Behörden in Kiew«. US-Präsident Joseph Biden will etwa 2.000 Soldaten nach Europa schicken – davon etwa 300 nach Deutschland. (dpa/jW)