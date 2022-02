Neuer Höchststand bei Coronainfektionen in der Türkei

Francisco Seco/AP/dpa Omikron ist auch in der Türkei auf dem Vormarsch (Straßenszene in Istanbul, 12.1.2022)

Istanbul. Die Türkei hat zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie die Marke von 100.000 neuen Coronainfektionen an einem Tag überschritten. Das Gesundheitsministerium in Ankara meldete am Dienstag abend zudem 198 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 innerhalb von 24 Stunden. Die Türkei hat mit rund 84 Millionen Einwohnern eine ähnlich große Bevölkerung wie Deutschland. Beschränkungen im öffentlichen Leben bestehen derzeit kaum. Dem Gesundheitsministerium zufolge sind rund 84 Prozent der über 18jährigen mindestens zweimal geimpft. Das Land setzt den chinesischen Impfstoff Sinovac, den von Biontech/Pfizer sowie das selbst entwickelte Präparat Turkovac ein. Die Türkische Ärztevereinigung TTB kritisiert, dass zu wenige Daten zu dem einheimischen Impfstoff veröffentlicht worden seien. Wie in vielen anderen Ländern ist auch in der Türkei die hoch ansteckende Variante Omikron dominierend. (dpa/jW)