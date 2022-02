Footballspieler Tom Brady beendet Karriere

AP Photo/Lynne Sladky Noch vor einem Jahr erzielte Tom Brady mit dem Gewinn seines siebten NFL Super Bowls einen unerwarteten Erfolg, jetzt ist für den 44jährigen Schluss

Berlin. Star-Quarterback Tom Brady hat seine lange Karriere in der US-Football-Profiliga NFL beendet. Brady ist statistisch gesehen der erfolgreichste Football-Spieler in der Geschichte der NFL und erzielte sieben Super-Bowl-Triumphe (niemand sonst kommt auf mehr als fünf), dazu kommen u.a. die Rekorde für die Yards durch Pässe (84.520) und Touchdowns (624), die meisten Siege in Regular-Season-Spielen (243) und in Playoff-Partien (35) sowie Yards in einem Super Bowl (505).

Bradys Karriere begann im Jahr 2000 bei den New England Patriots. Erst 2020 wechselte er zu den Tampa Bay Buccaneers, mit denen er im Februar 2021 auf Anhieb den Super Bowl gewann. Seinen endgültigen Rücktritt erklärte Brady am Dienstag auf der Social-Media-Plattform Instagram. Zuvor waren die Tampa Bay Buccaneers am 24. Januar gegen die Los Angeles Rams in den NFL-Playoffs ausgeschieden. (dpa/jW)