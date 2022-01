Telefonat zwischen Johnson und Putin verschoben

Henry Nicholls/Reuters Kameras wieder einpacken: Big Ben in London bei Sonnenuntergang (31.1.2022)

London. Ein für Montag geplantes Telefongespräch des britischen Premierministers Boris Johnson mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist verschoben worden. Man sei dabei, einen Zeitpunkt für das Telefonat endgültig zu vereinbaren, hieß es am Abend aus dem Umfeld des Regierungschefs. Ursprünglich hatte Johnson am Nachmittag mit Putin über die Lage in der Ukraine sprechen wollen. Nachdem am Mittag jedoch der Untersuchungsbericht über Lockdownpartys in der Downing Street veröffentlicht wurde, musste der konservative Regierungschef im Unterhaus den Abgeordneten Rede und Antwort stehen.

Der Mirror-Reporterin Pippa Crerar zufolge soll die britische Regierung um eine Verschiebung gebeten haben, wozu Moskau allerdings nicht zugestimmt haben soll. Danach im Parlament gefragt sagte Johnson: »Ich werde sobald wie möglich mit Präsident Putin sprechen.« Am Dienstag will Johnson in Begleitung von Außenministerin Elisabeth Truss in die Ukraine reisen und dort den ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij treffen. Er hatte zuvor angekündigt, die britischen Truppen in Osteuropa zu verdoppeln. (dpa/jW)