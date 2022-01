»Verbrechen der USA enthüllen«

jW Rania Khalek sprach auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz am 8. Januar über Medienmanipulation im Kapitalismus

Der Aufstieg Chinas habe in den USA eine wahre Panik ausgelöst, hebt die US-amerikanische-libanesische Journalistin Rania Khalek in ihrem Referat auf der XXVII. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz hervor. Dies habe zu einem neuen Kalten Krieg geführt. Jeder Staat, der nicht die ihm zugewiesene Rolle des US-Imperialismus spiele, werde dämonisiert. Den Medien, deren überwiegender Teil in den Händen einiger weniger Milliardäre sei, komme hier eine gewichtige Rolle zu, weil sie die Darstellung des US-Außenministeriums übernehmen.