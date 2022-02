Er kommt zurück

Hamburg. Die in der European League of Football (ELF) spielenden Hamburg Sea Devils haben Charles »Yogi« Jones als neuen Headcoach verpflichtet. Der 61jährige US-Amerikaner wird beim Vizemeister Nachfolger von Andreas Nommensen. »Yogi Jones ist ein ausgewiesener Football-Experte«, sagte General Manager Max Paatz. Hamburg hatte Ende September zum Abschluss der ersten ELF-Saison das Finale gegen Frankfurt Galaxy knapp verloren (30:32). Jones kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. 2007 coachte er die Linebacker der Hamburger. (sid/jW)