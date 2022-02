Noch immer verdrängt

Jürgen Ritter/imago images Zwangspsychiatrisierung: Lesbische Frauen wurden unter den Nazis nicht nur in Konzentrationslagern wie Ravensbrück weggesperrt

In der deutschen Faschismusforschung ist kein Thema heute noch so verdrängt und unsichtbar wie das der Lesben während der Nazizeit. Die Geschichte der zerstörten Leben verfolgter lesbischer Frauen, ihr Leid, die Bedrohung und das Unrecht, das ihnen angetan wurde, sind kaum Teil offizieller Gedenkkultur. Von der Forschung vernachlässigt und finanziell kaum gefördert, könne würdiges Gedenken kaum erfolgen. Mit dem Verschweigen werde die Homofeindlichkeit der Faschisten gerade gegenüber Frauen, die Frauen lieben, fortgeschrieben. Das konstatierten die Historikerin Claudia Weinschenk und Joachim Stein vom Vorstand des Stuttgarter Vereins Weissenburg in einem Livestream unter dem Titel »Vergessene Opfer? Lesben im Nationalsozialismus«.

Anlässlich des 77. Gedenktages der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar gab die Historikerin Einblick in ihre Grundlagenforschung, die sich der speziellen Verfolgung lesbischer Frauen widmet: Die seien nicht nur in Konzentrationslagern und Gefängnissen eingesperrt und besonders schikaniert, sondern vor allem auch in der Psychiatrie weggeschlossen worden. Auf Druck der LSBTI-Bewegung (Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen) gibt es seit 2018 heftige Debatten über das Ausgrenzen dieser Opfergruppe aus der historischen Wahrnehmung. Damals legte die Initiative Autonome Feministische Frauen und Lesben aus Deutschland und Österreich im KZ Ravensbrück eine Gedenkkugel für die lesbischen Opfer nieder. Nach der Forschung der Berliner Historikerin Claudia Schoppmann sei in einigen Fällen der Einlieferungsgrund »lesbisch« genannt worden. Auch in der Uckermark hätten Mädchen »umerzogen« werden sollen, weil sie eine gleichgeschlechtliche Liebesbeziehung gehabt hätten, so Weinschenk.

Die Historikerin hat jeweils rund 1.000 Akten der Psychiatrien Heidelberg und Tübingen gesichtet, über Frauen, die dort in den Jahren von 1934 bis 1940 eingewiesen wurden. Mühsam sei es, deren Geschichte in den Archiven zu erforschen, berichtete Weinschenk von ihrer Arbeit im Auftrag des »Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg« mit Unterstützung der Gleichstellungsstelle der Stadt Stuttgart. Meist seien sie dort nicht kenntlich als lesbische Frauen registriert, sondern etwa unter Stichworten wie »Schizophrenie« oder »Versündigungsideen« zu finden. Aus ärztlichen Protokollen der einstigen Universitätspsychiatrien werde schließlich ersichtlich, dass sie für Männer »überhaupt nichts übrig gehabt«, eine »innige Beziehung zu einer anderen Frau« gepflegt oder für eine Frau »geschwärmt« hätten. Beispielsweise habe eine geäußert, dass »Frauen sich wie Männer anziehen« sollten, statt sich »wie Frauen zu verkleiden«.

Auch in 197 Akten der Heil- und Pflegeanstalt Winnental in Baden-Württemberg hat Weinschenk geforscht. In solchen Anstalten waren Frauen längerfristig untergebracht, weil sie als »unheilbar« abgeschrieben wurden. Einige hätten von der Nazizeit an 40 Jahre, andere gar ihr ganzes Leben dort verbringen müssen. Nichtkonformes, an den gängigen Rollenstereotypen unangepasstes Verhalten und Homosexualität seien als »Ausdruck einer psychopathischen Persönlichkeit«, als »Schwachsinn« oder »asoziales Verhalten« gebrandmarkt worden.

Die Diskriminierung lesbischer Frauen setze sich heute weiter fort, indem kaum Fördergelder für die Erforschung der Opfergruppe vergeben werden, kritisierten Weinschenk und Stein. Die Historikerin plant, an ihrem Forschungsprojekt »Auffindbarkeit lesbischer Frauen in Psychiatrien im Nationalsozialismus« weiterzuarbeiten. Sie möchte ihre Grundlagenforschung erweitern und bei ihrer Recherche biographisch mehr ins Detail gehen: etwa Familienangehörige der Frauen aufsuchen, die sich noch erinnern können, nach Tagebüchern oder Briefen Ausschau halten und einen Gesamtbericht über ihre Forschung schreiben. Allerdings fehlten Geldgeber, die in die Forschung zu Lesben in der Nazizeit investieren. In diesem Forschungsfeld seine »Brötchen und Miete« zu verdienen sei schwierig; wissenschaftliche Meriten könne man damit nicht erlangen, konstatierte Weinschenk entnervt.